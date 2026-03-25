【オリコン】M!LK「爆裂愛してる」で自身初のストリーミング1位 Mrs. GREEN APPLE「ライラック」史上初の通算100週TOP10入り
M!LKが2月9日に配信リリースした「爆裂愛してる」が、登場6週目の26/3/30付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月16日〜22日）で初の1位を獲得した。きょう3月25日にデビュー11周年を迎えたM!LKが同ランキングで1位を獲得するのも初となった。
【グラフ】嵐が総再生数4位に浮上 BTSは前週比12倍の爆騰
同曲は、2/23付で5位に初登場。その後、4週連続での2位を経て、登場6週目で1位に上り詰めた。週間再生数は923.3万回（前週比4.1％増）。6週連続TOP5をキープし、累積再生数を5226.0万回に伸ばした。
M!LKは2月18日に両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」をフィジカルでリリースしているが、もう一方の表題曲「好きすぎて滅！」（週間再生数787.9万回／前週比1.2％増）は、登場21週目で通算17回目のTOP5入り。累積再生数は1億5154.5万回となった。
2位にはBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が初登場。週間再生数831.1万回を記録した。5月6日のCDリリースに先駆けて3月16日に先行配信された同曲は、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル。真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーで「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する。3月15日にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」で初パフォーマンス。配信日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露した。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得している。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数815.3万回／前週比1.2％減）。25/9/29付の初登場から27週連続でTOP3（24週連続1位を含む）をキープし、累積再生数を4億3172.9万回に伸ばした。
4位（前週1位）は嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（週間再生数810.2万回／前週比25.4％減）。初登場から2週連続1位を含め、3週連続でTOP5をキープした。5大ドームツアーをスタートさせた嵐は、4月1日・2日の東京ドーム公演を控えており、さらなる盛り上がりが予想される。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲がTOP10入りした。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数703.9万回／前週比0.1％減）は1/26付の初登場から10週連続でTOP10を堅持し、累積再生数を9723.8万回に伸ばした。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数587.5万回／前週比2.9％増）は驚異的な粘りをみせ、同曲が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」が、登場102週目（約1年11ヶ月）でついに、史上初の通算100週の大台に到達（参考：歴代2位はMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」84週）。累積再生数は9億2048.0万回となった。
HANAも2曲がTOP10を堅持した。8位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数573.2万回／前週比2.1％減）は、25/7/28付の初登場から36週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億8672.8万回とした。10位（前週9位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数530.3万回／前週比4.1％減）。25/4/14付の初登場から51週目で通算47回目のTOP10入り。自己最多の累積再生数を3億4143.1万回に伸ばした。
9位（前週7位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数556.4万回／前週比2.8％減）。10週連続でTOP10をキープし、累積再生数は8288.9万回となった。
■3年9ヶ月ぶりカムバックのBTS、総再生数が前週比12倍の爆騰
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比−1）と高水準ながらも微減傾向にあるが、総再生数は6264.0万回（前週比0.4％増）と3週連続で6200万回台をキープしている。
2位のback numberはランクイン数23曲（前週比−2）、総再生数は3891.5万回（前週比3.8％減）。3位のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3836.4万回（前週比6.9％減）。1/12付以降、入れ替わりはありながらもこの2組が2・3位をキープしている。
4位（前週5位）の嵐はランクイン数が20曲（前週比＋7）に増え、それに伴って総再生数も前週比21.5％増の2771.0万回。急激に再生数を伸ばしている。5位（前週4位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2403.9万回（前週比0.1％増）と安定している。
6位（前週6位）のM!LKは、総再生数TOP10の中では最も少ないランクイン数7曲（前週比±0）ながらも2338.2万回（前週比2.8％増）を記録し、勢いを感じさせる。
8位には、3年9ヶ月ぶりの新作『ARIRANG』をリリースしたBTSがTOP30圏外から一挙にTOP10入り。タイトル曲「SWIM」（3月20日配信開始）が週間330.7万回で27位に初登場したのを筆頭に、全14曲の収録曲と代表曲「Dynamite」など計17曲がTOP500にランクイン。総再生数は前週比約12.4倍の1882.0万回に急騰した。なお、同アルバムは同日付週間アルバムランキングで初登場1位を獲得。2026年度海外アーティスト最高記録となる初週54.7万枚を売り上げた。
■Vaundy「怪獣の花唄」 自身初の累積9億回突破
Vaundy「怪獣の花唄」（2020年5月11日配信開始）の累積再生数が9億199.9万回に達し、自身初の累積9億回突破作品となった。
本作は、2020年5月にリリースした1stアルバム『strobo』の収録曲。2023年・2024年度の「オリコン年間カラオケランキング」で2年連続1位となるなど、カラオケ定番曲としても親しまれている。
■Vaundy「Tokimeki」が通算12作目の累積2億回超え
Vaundy「Tokimeki」（2021年9月22日配信開始）の累積再生数が2億88.0万回に達した。累積2億回超えは、「不可幸力」「napori」「怪獣の花唄」「踊り子」「東京フラッシュ」「花占い」「タイムパラドックス」「世界の秘密」「そんなbitterな話」「恋風邪にのせて」「裸の勇者」（達成順）に続き、通算12作目となった。
本作は2021年9月から放送されたトヨタ自動車「カローラ クロス」のCMソングとして、Vaundyが書き下ろした。
■Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」通算3作目の累積8億回突破
Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」（2023年4月25日配信開始）の累積再生数が8億83.8万回に達した。累積8億回超えは、「青と夏」「ライラック」に続き、通算3作目となった。
同曲は、Mrs. GREEN APPLE初のドラマ主題歌。2023年4月期に放送された清野菜名主演ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌として、大森元貴（Vo／Gt）が書き下ろした。
■Mrs. GREEN APPLE「春愁」通算21作目の累積2億回突破 歴代1位記録更新
Mrs. GREEN APPLEの「春愁」（2018年2月14日配信開始）の累積再生数が2億77.3万回に達した。累積2億回超えは通算21作目。自身が歴代1位記録を持つ「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録を自ら塗り替えた。
大森元貴が高校の卒業式の翌日に制作した同曲は、近年の卒業シーズン定番曲。2018年2月発売のシングル「Love me, Love you」に収録されている。
■back number「黄色」通算16作目の累積2億回突破 歴代2位記録更新
back number「黄色」（2021年9月27日配信開始）の累積再生数が2億12.2万回に達した。累積2億回超えは通算16作目となり、自身の持つ歴代2位記録「アーティスト別2億回再生突破作品数」を自ら塗り替えた。
同曲は、2021年8月から放送されたABEMAオリジナルシリーズ『虹とオオカミには騙されない』の主題歌として、清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。
■米津玄師「がらくた」通算19作目の累積1億回突破 ソロ歴代1位記録更新
米津玄師「がらくた」（2024年8月20日配信開始）の累積再生数が1億28.7万回に達した。累積1億回超えは通算19作目。自身の持つソロアーティスト歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を更新した。
本作は、満島ひかり主演映画『ラストマイル』（2024年8月公開）の主題歌として米津が書き下ろした。
■高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」 自身初の累積1億回突破
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」（2013年3月4日配信開始）の累積再生数が1億17.1万回に達し、自身初の累積1億回突破作品となった。
同曲は、1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリース。30年以上が経っても、いまなおカラオケでも愛される不朽の名曲となっている。
【グラフ】嵐が総再生数4位に浮上 BTSは前週比12倍の爆騰
同曲は、2/23付で5位に初登場。その後、4週連続での2位を経て、登場6週目で1位に上り詰めた。週間再生数は923.3万回（前週比4.1％増）。6週連続TOP5をキープし、累積再生数を5226.0万回に伸ばした。
2位にはBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が初登場。週間再生数831.1万回を記録した。5月6日のCDリリースに先駆けて3月16日に先行配信された同曲は、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル。真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーで「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する。3月15日にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」で初パフォーマンス。配信日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露した。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得している。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数815.3万回／前週比1.2％減）。25/9/29付の初登場から27週連続でTOP3（24週連続1位を含む）をキープし、累積再生数を4億3172.9万回に伸ばした。
4位（前週1位）は嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（週間再生数810.2万回／前週比25.4％減）。初登場から2週連続1位を含め、3週連続でTOP5をキープした。5大ドームツアーをスタートさせた嵐は、4月1日・2日の東京ドーム公演を控えており、さらなる盛り上がりが予想される。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲がTOP10入りした。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数703.9万回／前週比0.1％減）は1/26付の初登場から10週連続でTOP10を堅持し、累積再生数を9723.8万回に伸ばした。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数587.5万回／前週比2.9％増）は驚異的な粘りをみせ、同曲が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」が、登場102週目（約1年11ヶ月）でついに、史上初の通算100週の大台に到達（参考：歴代2位はMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」84週）。累積再生数は9億2048.0万回となった。
HANAも2曲がTOP10を堅持した。8位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数573.2万回／前週比2.1％減）は、25/7/28付の初登場から36週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億8672.8万回とした。10位（前週9位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数530.3万回／前週比4.1％減）。25/4/14付の初登場から51週目で通算47回目のTOP10入り。自己最多の累積再生数を3億4143.1万回に伸ばした。
9位（前週7位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数556.4万回／前週比2.8％減）。10週連続でTOP10をキープし、累積再生数は8288.9万回となった。
■3年9ヶ月ぶりカムバックのBTS、総再生数が前週比12倍の爆騰
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比−1）と高水準ながらも微減傾向にあるが、総再生数は6264.0万回（前週比0.4％増）と3週連続で6200万回台をキープしている。
2位のback numberはランクイン数23曲（前週比−2）、総再生数は3891.5万回（前週比3.8％減）。3位のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3836.4万回（前週比6.9％減）。1/12付以降、入れ替わりはありながらもこの2組が2・3位をキープしている。
4位（前週5位）の嵐はランクイン数が20曲（前週比＋7）に増え、それに伴って総再生数も前週比21.5％増の2771.0万回。急激に再生数を伸ばしている。5位（前週4位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2403.9万回（前週比0.1％増）と安定している。
6位（前週6位）のM!LKは、総再生数TOP10の中では最も少ないランクイン数7曲（前週比±0）ながらも2338.2万回（前週比2.8％増）を記録し、勢いを感じさせる。
8位には、3年9ヶ月ぶりの新作『ARIRANG』をリリースしたBTSがTOP30圏外から一挙にTOP10入り。タイトル曲「SWIM」（3月20日配信開始）が週間330.7万回で27位に初登場したのを筆頭に、全14曲の収録曲と代表曲「Dynamite」など計17曲がTOP500にランクイン。総再生数は前週比約12.4倍の1882.0万回に急騰した。なお、同アルバムは同日付週間アルバムランキングで初登場1位を獲得。2026年度海外アーティスト最高記録となる初週54.7万枚を売り上げた。
■Vaundy「怪獣の花唄」 自身初の累積9億回突破
Vaundy「怪獣の花唄」（2020年5月11日配信開始）の累積再生数が9億199.9万回に達し、自身初の累積9億回突破作品となった。
本作は、2020年5月にリリースした1stアルバム『strobo』の収録曲。2023年・2024年度の「オリコン年間カラオケランキング」で2年連続1位となるなど、カラオケ定番曲としても親しまれている。
■Vaundy「Tokimeki」が通算12作目の累積2億回超え
Vaundy「Tokimeki」（2021年9月22日配信開始）の累積再生数が2億88.0万回に達した。累積2億回超えは、「不可幸力」「napori」「怪獣の花唄」「踊り子」「東京フラッシュ」「花占い」「タイムパラドックス」「世界の秘密」「そんなbitterな話」「恋風邪にのせて」「裸の勇者」（達成順）に続き、通算12作目となった。
本作は2021年9月から放送されたトヨタ自動車「カローラ クロス」のCMソングとして、Vaundyが書き下ろした。
■Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」通算3作目の累積8億回突破
Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」（2023年4月25日配信開始）の累積再生数が8億83.8万回に達した。累積8億回超えは、「青と夏」「ライラック」に続き、通算3作目となった。
同曲は、Mrs. GREEN APPLE初のドラマ主題歌。2023年4月期に放送された清野菜名主演ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌として、大森元貴（Vo／Gt）が書き下ろした。
■Mrs. GREEN APPLE「春愁」通算21作目の累積2億回突破 歴代1位記録更新
Mrs. GREEN APPLEの「春愁」（2018年2月14日配信開始）の累積再生数が2億77.3万回に達した。累積2億回超えは通算21作目。自身が歴代1位記録を持つ「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録を自ら塗り替えた。
大森元貴が高校の卒業式の翌日に制作した同曲は、近年の卒業シーズン定番曲。2018年2月発売のシングル「Love me, Love you」に収録されている。
■back number「黄色」通算16作目の累積2億回突破 歴代2位記録更新
back number「黄色」（2021年9月27日配信開始）の累積再生数が2億12.2万回に達した。累積2億回超えは通算16作目となり、自身の持つ歴代2位記録「アーティスト別2億回再生突破作品数」を自ら塗り替えた。
同曲は、2021年8月から放送されたABEMAオリジナルシリーズ『虹とオオカミには騙されない』の主題歌として、清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。
■米津玄師「がらくた」通算19作目の累積1億回突破 ソロ歴代1位記録更新
米津玄師「がらくた」（2024年8月20日配信開始）の累積再生数が1億28.7万回に達した。累積1億回超えは通算19作目。自身の持つソロアーティスト歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を更新した。
本作は、満島ひかり主演映画『ラストマイル』（2024年8月公開）の主題歌として米津が書き下ろした。
■高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」 自身初の累積1億回突破
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」（2013年3月4日配信開始）の累積再生数が1億17.1万回に達し、自身初の累積1億回突破作品となった。
同曲は、1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリース。30年以上が経っても、いまなおカラオケでも愛される不朽の名曲となっている。