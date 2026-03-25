四千頭身・都築拓紀、自身のアパレルブランドで“ワンサイズ”しか作らない絶対的な理由

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

3月24日（火）の配信では、お笑いトリオ「四千頭身」のメンバーであり、自身のアパレルブランドでクリエイティブディレクターを務める都築拓紀が登場。芸人の枠を超えた妥協なき服作りのスタンスと、販売における独自の哲学を明かした。

ビジネスに寄り過ぎず、クリエイティブを保つことを信条とする都築。そのこだわりはサイズ展開にも表れており、自身が手がけるアイテムは基本的に「ワンサイズ」しか販売しないという。

その理由について、「このディティールの型は、この大きさだから美しく存在できる」と力説。より多くの人に売るためにサイズ幅を広げることは、デザイナーとしての美しさの提示に反すると語った。

もしサイズが合わない客がいれば、「うちじゃなくていい、他でもっと合うものを探したほうがいい」と伝えることもあるという。

アルコ＆ピースから「頑固なラーメン屋の親父みたい」とツッコまれると、「でも、合う人にとっては間違いなくずっと着られるものだという自信がある」と返答。服の最も美しいシルエットを守り抜く、クリエイターとしての確固たる矜持を覗かせた。