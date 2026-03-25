BTS、海外アーティスト歴代最高初週DL数 通算10作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、3月25日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場した。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
2022年6月リリースの『Proof』（2022年6月20日付、6月27日付）以来3年9ヶ月ぶり、自身通算10作目のデジタルアルバム1位を獲得した。
初週DL数1万1851DLは、2020年11月30日付での『BE』（1万1396DL）を上回る自己最高。G-DRAGON（from BIGBANG）の『KWON JI YONG -KR EDITION-』（2017年6月19日付：1万1641DL）も超え、海外アーティスト歴代最高初週ダウンロード数を記録した。
CDアルバムも初週売上54.7万枚で同日付「週間アルバムランキング」1位に初登場しており、「週間デジタルアルバムランキング」との2冠を獲得している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
2022年6月リリースの『Proof』（2022年6月20日付、6月27日付）以来3年9ヶ月ぶり、自身通算10作目のデジタルアルバム1位を獲得した。
初週DL数1万1851DLは、2020年11月30日付での『BE』（1万1396DL）を上回る自己最高。G-DRAGON（from BIGBANG）の『KWON JI YONG -KR EDITION-』（2017年6月19日付：1万1641DL）も超え、海外アーティスト歴代最高初週ダウンロード数を記録した。
CDアルバムも初週売上54.7万枚で同日付「週間アルバムランキング」1位に初登場しており、「週間デジタルアルバムランキング」との2冠を獲得している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞