「大本命来た!」「ビッグサプライズ」今田美桜、有村架純、広瀬すず、出口夏希に続く“まさかの大物”がサッカー日本代表Xに登場「センス良過ぎる」
サッカー日本代表の公式アカウントが「COMING SOON“ここから、行こう。最高の景色へ！”」などと綴り、「SAMURAI BLUE POP UP」を告知。３月20日からカウントダウン方式で、20日のビジュアルに今田美桜さん、21日に有村架純さん、22日には広瀬すずさん、23日には出口夏希さんが起用された。
それぞれキリンホールディングス株式会社、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループとスポンサーの協力があっての企画で、「次は誰なのか」と話題になった中で、24日にビジュアルとして登場したのが、アパホテル株式会社の元谷芙美子社長だった。
人気女優に続き、大物社長が代表ユニホームを着用した投稿には驚きのコメントが寄せられている。
「オフサイドトラップにかかりましたw」
「大本命来た!」
「これはまさかのビッグサプライズw」
「そう来たか!でもアリ」
「今田美桜、有村架純、広瀬すず、出口夏希からの最後の守護神が来た!」
「なぜか笑ったw」
「センス良過ぎる。勉強になる」
「まさかの大トリ？」
３月の連戦を前に、こうした話題がサッカー人気を向上させる追い風になってほしい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】大物女優が代表ユニを着て！「可愛すぎだろ」
それぞれキリンホールディングス株式会社、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループとスポンサーの協力があっての企画で、「次は誰なのか」と話題になった中で、24日にビジュアルとして登場したのが、アパホテル株式会社の元谷芙美子社長だった。
「オフサイドトラップにかかりましたw」
「大本命来た!」
「これはまさかのビッグサプライズw」
「そう来たか!でもアリ」
「今田美桜、有村架純、広瀬すず、出口夏希からの最後の守護神が来た!」
「なぜか笑ったw」
「センス良過ぎる。勉強になる」
「まさかの大トリ？」
３月の連戦を前に、こうした話題がサッカー人気を向上させる追い風になってほしい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】大物女優が代表ユニを着て！「可愛すぎだろ」