JR広島駅ビル「ミナモア」 開業から1年 想定上回る来客
JR広島駅ビルの商業施設「ミナモア」が開業から1年を迎え、記念のセレモニーが行われました。
午前10時の開店を前に、記念のくす玉を割ったのは「ミナモア」で働くスタッフたちです。来店客には1年間の感謝を込め、オリジナルのもみじ饅頭が配られました。
■中国SC開発 松岡秀典社長
「1年通して多くの方に来ていただくことができました。感謝を申し上げたいなあという風に思います」
■来館者
「週1で来てます」
「すごく洗練された駅になったみたいで楽しいです」
■来館者
「買い物に行く1つの拠点というか、日常的に行ける所の中の1つになりました」
ミナモア開業に伴い駅の賑わいも増しました。JR西日本によると広島駅の利用者数は前の年に比べ13％増えました。
■JR西日本広島支社 飯田稔督 支社長
「この1年間非常に好調なスタートを切れたと思っているので、今後ますます紙屋町、八丁堀と”楕円形の都心”づくりへしっかり連携していきたい」
紙屋町や八丁堀地区への波及も期待される「ミナモア」。さらなる集客につなげようと、椅子やソファの数を2倍以上に増やすなど、2年目に向けた取り組みも進めています。
■中国SC開発 松岡秀典社長
「引き続き多くの人に来てもらえるようにチャレンジ していきたい。地域の皆さんと一緒になって新しいミナモアをお届けできれば」
４月にはマクドナルドやスターバックス、100円ショップのワッツなど新たに4店舗がオープンする予定です。
【2026年3月24日放送】