広島テレビニュース
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悠仁さま 初の広島公式訪問 原爆慰霊碑に供花
秋篠宮家の長男・悠仁さまが7日、公式行事としては初めて広島を訪問されました。日の丸の旗を持つ人々。到着を待っていたのは・・・。■広島テレ…
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池上彰さんと巡る呉のまち 呉名物「細うどん」の店
NHKの記者時代に呉で勤務されていた池上彰さんが呉のまちを巡り、呉の名物「細うどん」の店を訪れました。■池上 彰 さん「こだわりうどんとなって…
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サンフレッチェ広島 真夏の開幕 8月8日秋春制のシン・J1開幕戦
サンフレッチェ広島は、8日新たに秋春制となったJ1リーグの開幕戦を迎えます。リーグの歴史を変える夏のシーズン開幕です。夏…
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東広島市の殺人・放火事件 29歳の義理のおい 殺人容疑は「不起訴」
東広島市で起きた殺人・放火事件で、29歳の義理のおいが「放火」などの罪で起訴されました。一方、殺人の容疑については、不起訴処分となりました。…
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受け継がれる故・森重昭さんの思い アメリカでも慰霊式も
8月6日の原爆の日、広島で開かれた平和記念式典。同じく8月6日、遠く離れたアメリカでも祈りが捧げられていました。原爆の犠牲になったアメリカ兵を…
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広陵野球部の暴力問題 中井哲之元監督「申し訳ない」
広陵野球部の暴力問題を巡り、7月末で高校を退職した中井哲之元監督が、初めて会見を開き陳謝しました。■広陵高校野球部中井 哲之 元監督「（被…
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「原爆の日」から一夜 平和への祈り続く
被爆81年の「原爆の日」から一夜明けた7日も、広島では平和への祈りが続いています。7日の平和公園、原爆慰霊碑の前には多くの家族連れや観光客が…
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悠仁さま 初の広島公式訪問 原爆慰霊碑に供花
秋篠宮家の長男・悠仁さまが7日、公式行事としては初めて広島を訪問されました。日の丸の旗を持つ人たち。到着を待っていたのは・・・。■広島テ…
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原爆の日から一夜、平和公園では祈り続く
「原爆の日」から一夜明けた7日も平和公園には多くの人が訪れ、平和への祈りが続いています。平和記念式典から一夜、平和公園の慰霊碑の前には、多く…
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広陵高校野球部暴力問題 中井元監督が会見で謝罪
広陵高校野球部の暴力問題を巡り、先月末で高校を退職した中井哲之元監督が、7日、会見を開き、謝罪しました。■中井哲之元監督「（被害を受けた生徒…
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被爆８１年の広島 鎮魂や平和の願い込め“とうろう流し” 原爆ドーム前の元安川
広島は6日、被爆81年を迎えました。夜には犠牲者の霊を慰める「とうろう流し」が行われました。色とりどりの明かりが水面を照らす元安川。毎年、…
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野村証券元社員の男が懲役18年を不服とし最高裁に上告 顧客の女性から現金奪い放火して殺害しようとした罪・広島市
顧客の女性から現金を奪い、火をつけて殺害しようとしたとして、懲役18年の判決を受けていた野村証券元社員の男が、最高裁に上告したことが分かりまし…
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広島出身の西川美和監督 戦争孤児を描く理由
ことし10月に公開予定の映画があります。西川美和監督が戦争孤児を描いた「わたしの知らない子どもたち」です。広島出身の西川監督が初めて戦争をテ…
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酒を飲んで車を運転し事故か 広島県警が男性巡査長（25）を書類送検し懲戒免職処分
酒を飲んだ状態で車を運転し、事故を起こしたとして、広島県警は庄原警察署の男性巡査長(25)を書類送検し、懲戒免職としました。道路交通法違反（酒気…
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原爆の日 平和を願い“とうろう流し”
広島はきょう、被爆から81年となる原爆の日を迎えました。平和を願う「とうろう流し」が始まっている原爆ドームのそばから、広島テレビの仲野…
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被爆から81年 原爆の日に『核なき世界へ』決意新たに
被爆81年を迎えたきょう、広島は核なき世界へ決意を新たにしました。一方で、高市総理大臣は「非核三原則」を今後、堅持していくかについては明言し…
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【独自】森重昭さんの家族 オランダ大使館の幹部と面会
ことし3月に亡くなった被爆者の森重昭さん。生前捜し続けていたのが被爆死したオランダ兵の遺族です。6日、森さんの家族とオランダ大使館の幹部が面…
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広島二中 慰霊祭を初めてライブ配信
原爆で当時の1年生全員が亡くなった旧制広島二中の慰霊祭が暑さ対策などを理由に、初めてライブ配信で行われました。■司会の生徒「これより広島二…
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被爆８１年 継承へ課題と期待
被爆の実相を伝え続けてきたのは、資料館だけではありません。平和を発信し続けてきた被爆者団体は大きな転機を迎えています。【VTR被団協につい…
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８１回目の原爆の日 原爆資料館前から中継
原爆投下からきょうで８１年です。広島テレビのスタジオから「つなぐヒロシマ」をお伝えします。ここで、平和公園にいる木村さんです。【中継】原…