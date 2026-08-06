野村証券元社員の男が懲役18年を不服とし最高裁に上告 顧客の女性から現金奪い放火して殺害しようとした罪・広島市

顧客の女性から現金を奪い、火をつけて殺害しようとしたとして、懲役18年の判決を受けていた野村証券元社員の男が、最高裁に上告したことが分かりまし…