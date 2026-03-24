歌手の浜崎あゆみ（47）が帰宅後に体調不良を訴え、心配の声が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの2人の息子（複数カット）

2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは着物姿で写る親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーとの写真を公開し、反響が寄せられていた。

浜崎あゆみの体調不良に心配の声

4月からライブツアーが控えている浜崎はリハーサルの様子なども投稿しており、3月23日はストーリーズを更新。「スタジオから帰って来てぶっ倒れてたら 風呂キャンセル界隈わいわいわい〜と次男が踊りながら通過したwwwwwwwww 入ります入ります入りますw」と、疲れた中での次男とのやりとりを紹介。

続けて、「なんかおかしいなとは思っていたが…がっつり風邪ひいた」と、大量のサプリメントの空き袋の写真を投稿し、体調不良を訴えた。

ファンからは、「大丈夫!?LIVE前だし休めないかもだけどぼちぼちしてねー」「高熱出なきゃいいけど ちゃんと治そう」「風呂キャンセルでよかったんじゃ…」など、心配の声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）