記事ポイント 三共食品のライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションとしてTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに、一日の時間の流れや感情を色彩・モチーフで表現したデザイン美容家・きぃぃりぷさんをモデルに起用し、2026年3月24日より公式ECサイトで販売開始 三共食品のライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションとしてTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに、一日の時間の流れや感情を色彩・モチーフで表現したデザイン美容家・きぃぃりぷさんをモデルに起用し、2026年3月24日より公式ECサイトで販売開始

三共食品が展開するライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションが発売されました。

今回は「Sunday」をテーマに、きぃぃりぷさんをモデルに起用したTシャツ全7型がラインナップしています。

GOODFOOD「2026春夏コレクション」

テーマ：Sunday（2026 Spring/Summer）発売日：2026年3月24日（火）販売場所：GOODFOOD公式ECサイト価格：6,600円（税込）サイズ展開：S／M／L

GOODFOODは、三共食品が「日常の豊かさ」をテーマに立ち上げたブランドです。

バナナの茎を原料にした「BANANA CLOTH」など、サステナブルな素材や製法にこだわったプロダクトをこれまで展開してきました。

2026年春夏コレクションでは、あえて素材の縛りを設けず、”自分らしくあること”を尊重したデザインを追求しています。

誰かに合わせるのではなく、自分の感覚で選び、身につけた瞬間に笑顔になれるTシャツを目指したコレクションとなっています。

本コレクションのテーマは「Sunday」。

朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に、各Tシャツに異なる時間帯の空気感を割り当てました。

デザイン面では「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった、日曜日に宿る多層的な感情を、カラーリングとグラフィックで表現しています。

素材は今シーズンあえて縛りを設けず、デザインの物語を最もよく伝えられる組成を採用しました。

撮影では穏やかな自然光や生活感のあるシーン設計を行い、特別な瞬間ではなく日常の延長としての心地よさを表現しています。

衣服を通じて「日常の時間」を意識させるという点が、これまでの素材起点の取り組みとは異なるGOODFOODの新たな挑戦です。

今回のコレクションでは、SNSを中心に独自の感性を発信する美容家・きぃぃりぷさん（きぃーちゃん）をモデルに起用しました。

自然体の表現力と、日常の中にある楽しさを発信する姿勢が「Sunday」のテーマと共鳴し、コラボレーションが実現しています。

きぃぃりぷさんは「美容を通して人生を底上げする」をコンセプトに活動する美容家です。

15kgのダイエットと肌質改善に成功した経験から独自の「綺麗マインド」を確立し、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブ上等』にも出演しました。

飾らない等身大のキャラクターが多くの女性から支持を集めています。

ビジュアル制作に合わせたインタビューでは、きぃぃりぷさんが撮影の感想やおすすめのコーディネートについて語っています。

「Tシャツを主役にしたい子は、帽子やアクセサリーなどの小物が重要」とアドバイスし、ワイドパンツとの組み合わせもおすすめしました。

推しポイントについては「小ギャルの子から大人まで着られる」とコメントし、幅広い層に向けたアイテムであることを伝えています。

野菜や食品をモチーフにしたデザインは、GOODFOODならではの個性が光るポイントです。

コレクション全7型には、それぞれ異なるグラフィックと世界観が込められています。

アメリカンダイナーやクラシックカーなどレトロな風景をフォトプリントしたデザインも展開されました。

各デザインは白・黒の2色展開で、コーディネートの幅が広がるカラーバリエーションとなっています。

胸元にカラフルな野菜や果物で構成された「G」の文字をあしらったアイコニックなデザインも注目のアイテムです。

レトロなレインボーカラーのりんごモチーフを取り入れたポップなワンポイントデザインもラインナップしています。

赤・黄・青・緑4色のパプリカ輪切りで「GOOD」の文字を表現した、インパクトのあるフロントプリントも魅力的です。

具材たっぷりのサンドイッチ断面で「GOOD」の文字を構成したバックプリントも、食とファッションを融合させたGOODFOODらしいデザインとなっています。

「Sunday」をテーマに、一日の時間の流れに寄り添う7つのデザインが揃ったコレクションです。

食品モチーフのユニークなグラフィックは、他にはない個性をプラスしてくれます。

サイズはS・M・Lの3サイズ展開で、自分にぴったりの1枚を選べるのもうれしいポイントです。

GOODFOOD 2026春夏コレクション Tシャツ7型の紹介でした。

よくある質問

Q. GOODFOOD 2026春夏コレクションはどこで購入できますか？

GOODFOOD公式ECサイトで購入できます。2026年3月24日（火）より販売を開始しています。

Q. Tシャツの価格とサイズ展開は？

価格は6,600円（税込）で、S・M・Lの3サイズ展開です。

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