ダラス・マーベリックス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2026年3月24日（火）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 131 - 137 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのダラス・マーベリックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし31-34で終了する。

第2クォーターはダラス・マーベリックスが逆転し73-63で終了する。

第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び98-98で終了する。

第4クォーターは両チーム譲らず126-126で終了する。

オーバータイム1回目はゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び131-137で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-24 13:45:07 更新