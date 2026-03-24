「今日好き」かなりのカップル、韓国プリでの仲良しショット公開「距離感尊い」「顔が似てきた」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が3月22日、それぞれのInstagramを更新。2ショットプリクラを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「顔が似てきた」韓国プリで“頬ハート”ポーズ
相塲は「3回目の韓国プリ 毎回恒例になってる、笑」とつづり、写真を投稿。上下2段になっているプリクラで、頬ハートや裏ピースを作るショットとなっている。
また河村も「新大久保で毎回恒例とってきたよん！」とつづり、同じく写真を投稿。お互いの頬に人差し指を当てるポーズやガオーポーズで、仲の良い姿を披露している。
この投稿にファンからは「ビジュ最高過ぎ」「相変わらずお似合いカップル」「距離感尊い」「顔が似てきた」「ずっと見てられる」「尊い」「美男美女な2人」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「顔が似てきた」韓国プリで“頬ハート”ポーズ
◆「今日好き」かなりのカップル、韓国プリでの仲良しショット公開
相塲は「3回目の韓国プリ 毎回恒例になってる、笑」とつづり、写真を投稿。上下2段になっているプリクラで、頬ハートや裏ピースを作るショットとなっている。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿が話題
この投稿にファンからは「ビジュ最高過ぎ」「相変わらずお似合いカップル」「距離感尊い」「顔が似てきた」「ずっと見てられる」「尊い」「美男美女な2人」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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