女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」に生出演。2024年8月より芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。

番組冒頭、「YouTuber芸人」とのテロップ肩書が添えられたフワちゃんが登場。MCでフリーアナウンサー・垣花正から「本日のゲストは、いろいろあった後、初の生放送出演、フワちゃんです!」と紹介されると「あはは」と笑いながら、「お久しぶりで～す」と両手を振って「プロレスラーになりましたフワちゃんです」と笑顔であいさつした。

番組では、金曜MCとしてレギュラー出演するタレントのミッツ・マングローブから「もともと芸人さんで、YouTuberやって、テレビタレントやって、いろいろあってプロレスラー？」と早速、ツッコまれた。するとフワちゃんは立ち上がってリングコスチュームでファイティングポーズを披露。これにミッツから「スタイルめっちゃ良くなった。締まってますね」と絶賛された。

フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」と、トレードマークの「タメ語」をさく裂させた。ミッツに「キレイになった」と褒められると「『5時に夢中！』のためにカラコンもつけまもぶち込んできたからね」と奔放なキャラをぶちかまし、久々の生放送に「知ってるにおい。うれしいな」と喜びをあらわにした。

フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人・やす子が投稿した「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」を引用して、「死んでくださーい」といった罵声を浴びせ大騒動に発展。後日、フワちゃんはやす子に直接謝罪したと報告したが、その後「一定期間の活動休止」を発表し、事実上の謹慎状態となっていた。そして昨年11月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同12月、東京・両国国技館大会で自身が師匠と仰ぐ葉月とシングルマッチで再スタートを切った。

テレビ出演をポストするも……

今月13日には、自身のＸで「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と宣言。フワちゃんの地上波復帰にネット上では、「おかえり！今後は二刀流で世の中を明るくしてね‼」「過去の過ちを教訓に今後はプロレス界を盛り上げていってほしい」「フワちゃんのテンションに元気をもらえるのは確か」といった応援メッセージも寄せられてはいる。

一方で、「テレビ復帰反対！地上波には出すなよ、不愉快だわ」「早速、スポンサーに苦情を入れました。このまま、消えるかと思ってたのに！」「『何が私にはプロレスしかありません』と言っておきながら、もうタレントに復帰⁉本当にいい加減な人だわ」といった反感や批判の声が圧倒的多数を占めている。

フワちゃんの地上波復帰は大きな話題となり、他番組でも触れている。22日、お笑いタレント・有吉弘行は自身がパーソナリティを務めるラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（JFN系）の生放送では、プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんのテレビ生出演について語った。

有吉とフワちゃんは、フジテレビ系バラエティー番組「有吉弘行の夏休み」シリーズのレギュラー出演者として長年、共演を重ねてきた仲。だが、有吉は地上波復帰という表現には疑問を抱き、「TOKYO MXって地上波って言うの？そうなの？あれ、地下電波じゃないの？ミッツさん、垣花さんとか出てるやつだろ？あれ、地下電波だろ？」と笑いを交えて、「5時に夢中！」をイジり、「(『5時に夢中！』は)地上波かどうか、ちょっと私には判断しかねます」と締めくくった。

同番組を足掛かりに、地上波復帰を果たすタレントも数知れず。どのような経緯で「5時に夢中！」に出演したのかは不明だが、プロレスデビューにあたり猛省と「プロレス一択」での活動再開を誓っていたはず。わずか半年足らずで方針が脱線し、火に油を注ぐ形となっている。他局の動向が気になるところだ。