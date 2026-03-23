高校を卒業した本田紗来が初めての茶髪にイメチェン。「めっちゃ似合ってる！」など絶賛の声が上がった。

【映像】初めての茶髪にイメチェンした本田紗来

3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。審査終了後、移動中の車内にて恋髪見届け人（MC）のFRUITS ZIPPER・櫻井優衣、タレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来とファイナル審査にてモデルを務めたchun、きぃぃりぷ、中村里沙によるガールズトークが配信された。

これまでの黒髪から茶髪にイメチェンして登場した本田紗来に、なえなのが「初めて茶髪にしたんですよね？」と尋ねると、本田は「そうなんです。3月に高校を卒業して、髪の毛今まで染められなかったんですけど、初めて染めてネイルもしました」と告白。

なえなのらが「めっちゃ似合ってる！」「最高！似合ってるよ」など絶賛のコメントをすると、本田は「大学生デビューみたいになっちゃってて…」と恥ずかしそうにしていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、"次世代スター美容師"発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が"恋髪見届け人（MC）"を務める。