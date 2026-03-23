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投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「サイバーエージェントの株価が冴えない理由を解説します!!」を公開した。同社の株価が伸び悩む背景について、表面的な営業利益と実質的な当期純利益の乖離を取り上げ、投資家の視点からその仕組みを解説した。



動画の冒頭で田端氏は、サイバーエージェントの株価について言及。「連結の合計額はがっつり出るんだけど、結局Cygamesみたいに60%ぐらいしか株持ってないようなコンテンツ系のジョイントベンチャーがなんとなく多い」と、同社のグループ構造の特質を指摘した。



続けて、会計上の数字がもたらす実態とのズレを説明する。連結営業利益の段階では子会社の利益が100%合算される一方で、最終的な当期純利益には持分比率しか反映されない点に着目。「当期純利益になった瞬間にすごい差が出るんですよ」と述べ、ゲーム事業などの利益がそのまま親会社の純利益に直結しない構造を浮き彫りにした。



さらに話題は、同社社員の姿勢へと展開。若手社員が「うちはグループで営業利益何百億です」などと誇示する様子に対し、田端氏は「何お前言っとんねん」と一刀両断。数字自体は正しいとしながらも、「結局当期純利益で見たらそんな上がってなかったりして」と、見かけの好業績に浮かれる態度を疑問視した。



最後に田端氏は、こうした数字に対する認識のギャップについて「株主目線と世の中目線はそこらへん違うよなと思って」と総括。「いつもそれでイラっときてたとこは正直ある」と、投資家としての率直な思いを明かして動画を締めくくった。