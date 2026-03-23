ロッキーズの菅野智之投手（36）が開幕ローテーション入りした。22日（日本時間23日）、ウォーレン・シェーファー監督が開幕ローテーションに入る5投手を発表したと複数の米メディアが報じた。

ロッキーズ地元紙「デンバー・ポスト」などによると、開幕ローテーションは開幕投手を務めるフリーランドを筆頭にロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーの5人に決定。昨季21試合に先発したドーランダーはブルペンで開幕を迎えるという。

チームは昨季、30球団ワーストの43勝119敗と歴史的大敗を喫し、ナ・リーグ西地区最下位に沈んだ。本拠クアーズ・フィールドは高地にあり、打者天国として知られる一方、「投手の墓」でもある。開幕ローテーションは29歳のフェルトナーを除けば、36歳の菅野、32歳のフリーランド、37歳のキンタナ、34歳のロレンゼンと全て30代。経験豊富なベテランで固め、スタートを切ることとなった。

ロッキーズは27日（同28日）に敵地マーリンズで開幕3連戦を行い、その後は30日（同31日）から敵地でブルージェイズと3連戦を行う。ローテーション次第では巨人時代の同僚、ブ軍岡本との対決もいきなり実現するかもしれない。

菅野は侍ジャパンとしてのWBCを終え、19日（同20日）のジャイアンツ戦でオープン戦初登板。3回4安打1失点だった。