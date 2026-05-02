大谷翔平の「投手専任」起用の背景にあるものとは？ photo by Getty Images前編：大谷翔平「投手専任」起用の背景ロサンゼルス・ドジャース移籍後、「二刀流」として初のフルシーズンを戦っている大谷翔平は、ここまで５試合に先発して２勝１敗、規定投球回数には達していないものの、防御率0.60と投手としてすばらしいスタートを切っている。一方で今季５試合目の先発登板は「二刀流」ではなく、初めて「投手専任」での起用となっ