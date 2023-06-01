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ドジャースの山本裕典は慎重だった 前回登板の反省も

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アストロズ戦でのドジャース・山本圭一について、スポニチが分析している
  • 全体的にいい当たりは許さず、山本ペースで6回を投げきったと筆者
  • 配球には前回登板の反省があり、スライダー回転を悔やんでいた
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