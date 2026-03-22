〈「はい、ごっくん」「何味？」10分以上も“罰ゲーム”として排泄物を食べさせ…大阪トレカ店で起こった“鬼畜リンチ”の衝撃内容〉から続く

いじめ動画がSNSで拡散されて問題化することも多いが、そうしたケースの中でも極めて悪質な事件があった。

【画像】「排泄物を食べさせ、アルミホイルで陰部を感電」鬼畜リンチで逮捕された主犯格の山下諒被告

2025年9月、大阪府警浪速署は強要や暴行の疑いで、大阪市内のトレーディングカード店オーナー・山下諒、同店の手伝いなどを行っていた橋本充輝、竹内孔志の3人を逮捕した。3人は、店に出入りをしていた2人の被害者に対して、暴力を加えて抵抗できない状態にした上で「罰ゲーム」などと称してとんでもない犯行に及んでいた。

アルコールを身体に噴霧しライターで点火、男性器に巻き付けたアルミホイルをコンセントに差し込ませて感電させる、挙句の果てには大便を口に含ませ--こうした犯行の一部はスマートフォンで撮影して、仲間内で共有などもされていた。

3人の裁判は別々に行われ、2月3日に主犯格である山下被告の判決が出た。最終的に、全員に有罪判決が言い渡されている。いったい、なぜこのような事件は起きてしまったのか。裁判で明らかになったおぞましい犯行現場のようすや、法廷での被告らの態度について、傍聴を行った裁判ライターの普通氏がレポートする。



山下被告が営むカード店は、大阪・日本橋の通称「オタロード」で営業していた 画像はイメージ（大阪観光局公式サイトより）

じゃんけんで負けた被害者にアルコールを吹きかけ……

2人の被害者（以下、Aさん・Bさん）は身上が判然としなかったものの、裁判では「施設」「事業所へ通所」などの単語が使われることがあった。2人とも、山下被告の店に出入りしていたようだ。

被害者のうちAさんへの事件は、山下被告、竹内被告、Aさんの3人が店内にいる際に起こった。とあるアニメ作品の話題で、作品で描写されていたとされる「足に火をつける行為」を行うことになり、じゃんけんで負けた人物が対象となった。

消毒に使うアルコールを霧吹きで噴霧した後にライターで火をつけるやり方で、一瞬で燃え上がってからすぐ自然に鎮火することから、山下被告の供述によると過去に同様のことを仲間内で10回以上行っている“定番”だったという。山下被告も竹内被告も罰ゲームとして同様の行為を受けたことがあったと供述している。

結果、じゃんけんに負けたAさんだったが、もちろん抵抗した。弁護人から、その様子を見て止める気はなかったか問われると、山下被告は「じゃんけんに負けたのでやって下さい、と言いました」とあくまで脅しではなく丁寧な口調だったことを強調。しかし、いくら丁寧な口調であろうと、じゃんけんの勝ち負けの代償には明らかに見合わない、残虐な行為である。

“罰ゲーム”は徐々にエスカレートし……

Aさんによると、下にボタボタと落ちるほど何度もアルコールを噴霧された後につけられた火は、体毛に引火。結果、28日の加療を要する広範囲にわたる火傷を負うこととなった。

これほどのケガを負った原因について山下被告は「Aさんの毛が濃かったから」、「本当に毛が濃かったんです」などと答えた。その後、病院に連れていくなどしていない点は「時間も遅かったんで、開いてないかなと」と述べた。

まるで他人事で、自身に責任がないとでも言いたそうな山下被告に、検察官からは次の質問が。

検察官「Aさんは嫌がっていたのではないですか？」

山下被告「と思います。率先する人はいないですから」

検察官「無理やりやらせたのですか？」

山下被告「流れです」

あくまで仲間内のノリの延長線上であるというような主張を、さも当然かのようなトーンで述べる山下被告。そうした姿勢は、もう1人の被害者・Bさんへの犯行にも続いていく。

仕事のミスが続いたBさんにも「罰ゲーム」の魔の手が

Bさんはカードショップに客として出入りしており、ある日、店の手伝いをすることになった。しかし、Bさんはその初日に店の売り上げに手を出してしまう。謝罪して警察沙汰にはならなかったが、その後も金銭トラブルや、被告人らが紹介した仕事に無断で行かなくなることが続き、3人の被告はBさんにストレスを溜めていったという。

こうした出来事に対し、裁判でBさんの言い分は明らかにはなっていない。確かに被告人らに対する不義理はあったのかもしれない。しかし被告人らは、話し合いや法的に対処するのでなく、罰ゲームと称した各種の暴力行為を行うようになっていく。

店の従業員ではなく、あくまで手伝いの立場であったBさんは、次第にミスすると怒鳴られ、殴る、蹴るなどの暴行を受けるようになっていった。さらに行為はエスカレートし、冬に冷水のシャワーを浴びさせる、鼻や舌にまでピアスを開けるなどが、あくまで「罰ゲーム」として行われていく。

全裸になったBさんの男性器にアルミホイルを巻き付け……

耳を疑うような犯行も行われた。Bさんの男性器にアルミホイルを巻き、感電させたのだ。

ある日、店の前で橋本被告がBさんの髪をバリカンで独特な髪形に刈り上げる行為を行ったあと、店内に戻ったBさんに対して被告人らは「髪の毛がついた」などと因縁をつけて全裸にした。そこで被告人ら3人は、ネット上で見つけた「感電を実践する人物」の動画を思い出し、Bさんにやらせることにしたという。

Bさんに動画を見せた上で、男性器にアルミホイルを巻き、その先端を二股に尖らせてプラグのような形状にして、コンセントに差し込むように促す3人。そのようすを竹内被告がスマートフォンで撮影しており、傍聴席にはその音声が流れた。

「そこに、2本とも入れるように」「離れろ離れろ離れろ」「（笑いながら）ヤバいこれ」と盛り上がる3人。なかなかBさんの動きが思う通りにいかず、少し間が空いた後、「もうちょっと尖らせろ！」「いけ！」「入った！ 入った！」という声のあと、決して大きくはないがはっきりと「バチッ」という音が鳴るとともに「うわーーーーーー！」という被告らの残酷な歓声が法廷に響き渡った。

幸いにもこの行為でBさんにケガは生じなかったものの、2分ほどの音声の間、被告人らにためらう様子は一切うかがえなかった。Bさんに指示する声は暴力的、威圧的と感じるものではなかったが、それがゆえに3人に罪悪感がないことを浮き彫りにしていた。

なお、橋本被告はこの結果に満足できなかったとして、直後にBさんを店外に連れ出し、Aさん同様に足にアルコールを噴霧し、火をつける暴行も行っている。

まるで遊びのように、AさんとBさんに残虐な行為を続けた3人の被告。続く記事では、人糞を食べさせるというさらにおぞましい犯行のようすや、被告やその家族らの法廷での様子をお届けする。

〈「はい、ごっくん」「何味？」自らの排泄物を“罰ゲーム”として食べさせ…大阪トレカ店“鬼畜リンチ犯”たちが法廷で言い放った呆れた主張〉へ続く

（普通）