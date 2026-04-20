トレーディングカードショップ「The TCG Shop AKIHABARA本店」（千代田区外神田）を運営していた株式会社The TCGが、2026年4月16日をもって事業を停止し、破産手続きに入る方針を明らかにしました。同店は2月1日にプレオープン、3月7日にグランドオープンしたばかりで、プレオープン開始からみても約2か月余りという異例の短期間での事業停止となります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同社の代理人弁護士