日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１２日に放送され、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。ロケ中、一茂は芸能人の住所は、だいたい世間にバレていると話し「隠してたって、みんなバレてるよ。全国的に。だって全然、知らない人から郵便物が来るもん」と明かした。山内は「怖っ…。怖いでしょう？」と苦笑した。一茂は「大丈夫。（郵便物を）開けると、ちゃんと（選手時