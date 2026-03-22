NiziU、Travis Japanら初登場！歌詞注目度ランキングは話題のモナキが2週連続1位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、3月19日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、モナキの「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が輝いた。2026年4月8日にリリースするデビューシングルのタイトル曲だ。2週連続での首位記録となる。彼らは、純烈・リーダーの酒井一圭プロデュースの4人組グループ。同曲が「クセになる！」「中毒性がすごい！」と話題に。未配信にも関わらず、この音源を使用したダンス動画の投稿が相次いでいることから、TikTokでサビのみ先行配信が開始された。現在は全国各地のショッピングモール等でリリースキャンペーンを開催中だ。

4位には、NiziUの「Dear…」が初登場。2026年4月1日にリリースされる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』収録曲だ。「Dear…」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野への強い想いは過去から周知のことであり、昨年2月にはYouTubeのNINA Birthday Contentsとして西野の「Best Friend」のカバー動画を公開。敬愛してやまない大先輩アーティストの大ヒット曲のカバーが、メンバーによる9人9色の鮮やかな歌声でついに世に放たれる。

5位には、中村ゆりかの「私のType」が初登場。2026年3月25日にリリースされる新曲であり、自身がW主演を務める映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』劇中のイメージソングだ。歌は＜好きなとこ数えたら キリがない 止まらない いやなとこだめなとこ それすら愛しいの 惚気です＞と幕を明ける。好きなひとのすべてがタイプで溺愛してしまう、そんな多幸感100%ラブソングとなっている。

7位には、Travis Japanの「陰ニモ日向ニモ」が初登場。2026年4月15日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌だ。一輪の「無垢な花（Flower）」を巡る執着と、愛ゆえに修羅場を厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバー。「クールなまま溺愛」という、静と動が混ざり合った独特な心理状態をクールにそして速いビートで表現されている。

9位には、丘みどりの「夢乱舞」がランクイン。2026年3月25日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。作詞に水木れいじ、作曲に四方章人、編曲は佐藤和豊が手掛ける。作家・川端康成の代表作『雪国』をイメージした恋物語となっており、運命の人と出逢った女性が、火のような女になっていく様を描いた作品となっている。

【2026年3月19日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど／モナキ2位 劇薬中毒／=LOVE3位 ROCKET MODE／OWV4位 Dear…／NiziU5位 私のType／中村ゆりか6位 産声／Mr.Children7位 陰ニモ日向ニモ／Travis Japan8位 Bのリベンジ／B小町 ルビー(伊駒ゆりえ)、有馬かな(潘めぐみ)、MEMちょ(大久保瑠美)9位 夢乱舞／丘みどり10位 愛って羨ましい／乃木坂46