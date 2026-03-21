小松彩夏「セーラームーン」共演女優と互いの子どもを抱っこ「うさぎちゃんと美奈子ちゃんがママになってる」「お子さん同い年なのエモい」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の小松彩夏が3月21日までに、自身のInstagramを更新。女優の沢井美優と子どもたちとの写真を披露した。
【写真】39歳元セーラー戦士「女戦士の友情尊い」共演女優と互いの子ども抱っこ
現在、宮城県・仙台に拠点を置く小松は「ちょっと前になりますが沢井さんが仙台に遊びにきてくれました」とつづり、沢井と互いの子どもを交換して抱っこする写真を公開。小松と沢井の赤ちゃんは同い年だといい「2人仲良く遊んでいる姿はたまらなく可愛くて…」と記した。
2003年から2004年にかけて放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC／TBS系）にて小松は愛野美奈子／セーラーヴィーナス役、沢井は月野うさぎ／セーラームーン役で共演していた2人。「何かあると色々相談に乗ってくれる心強い戦友です」と現在も続く関係を明かしている。
なお、小松、沢井のほかにも、同作で共演した女優の北川景子（火野レイ／セーラーマーズ役）、泉里香（水野亜美／セーラーマーキュリー）、安座間美優（木野まこと／セーラージュピター役）とは、現在も互いの誕生日などに集まり、その様子をSNSで披露して話題を集めている。
ファンからは「ママになっても仲良しでほっこり」「お子さん同い年なのエモい」「うさぎちゃんと美奈子ちゃんがママになってる」「女戦士の友情尊い」といった声が寄せられている。
小松は、2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。沢井はお笑いコンビ・ティモンディ高岸宏行と2022年10月22日に結婚。2024年11月14日に第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元セーラー戦士「女戦士の友情尊い」共演女優と互いの子ども抱っこ
◆小松彩夏、沢井美優と互いの子どもを交換して抱っこ
現在、宮城県・仙台に拠点を置く小松は「ちょっと前になりますが沢井さんが仙台に遊びにきてくれました」とつづり、沢井と互いの子どもを交換して抱っこする写真を公開。小松と沢井の赤ちゃんは同い年だといい「2人仲良く遊んでいる姿はたまらなく可愛くて…」と記した。
なお、小松、沢井のほかにも、同作で共演した女優の北川景子（火野レイ／セーラーマーズ役）、泉里香（水野亜美／セーラーマーキュリー）、安座間美優（木野まこと／セーラージュピター役）とは、現在も互いの誕生日などに集まり、その様子をSNSで披露して話題を集めている。
◆小松彩夏の投稿に反響
ファンからは「ママになっても仲良しでほっこり」「お子さん同い年なのエモい」「うさぎちゃんと美奈子ちゃんがママになってる」「女戦士の友情尊い」といった声が寄せられている。
小松は、2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。沢井はお笑いコンビ・ティモンディ高岸宏行と2022年10月22日に結婚。2024年11月14日に第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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