「今日好き」りんか、へそ出し全身ショットに絶賛の声「ラインが綺麗」「脚長すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月20日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストが映える全身ショットを公開した。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「頭身バランスがレベチ」ウエストちらりのデニムコーデ
りんかは「今日も買い物 day。早く春になってほーーしい」とつづり、私服ショットを公開。紺色のデニム生地のセットアップに白のトップスを着用し、厚底のブーツを合わせたカジュアルな服装となっている。デニム生地のジャケットからは、美しいウエストラインが際立っている。また、「きょうのmoussyのdenim可愛ー」とコーディネートのポイントも明かしている。
この投稿にファンからはこの投稿は「頭身バランスがレベチ」「ラインが綺麗」「このコーディネート真似したい」「スタイル抜群」「脚長すぎる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「頭身バランスがレベチ」ウエストちらりのデニムコーデ
◆りんか、へそ出し全身ショット披露
りんかは「今日も買い物 day。早く春になってほーーしい」とつづり、私服ショットを公開。紺色のデニム生地のセットアップに白のトップスを着用し、厚底のブーツを合わせたカジュアルな服装となっている。デニム生地のジャケットからは、美しいウエストラインが際立っている。また、「きょうのmoussyのdenim可愛ー」とコーディネートのポイントも明かしている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿にファンからはこの投稿は「頭身バランスがレベチ」「ラインが綺麗」「このコーディネート真似したい」「スタイル抜群」「脚長すぎる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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