卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。翌週に行われるファイナルへの切符をかけた一戦となる。

注目されるのが、終盤までもつれた女子のファイナル進出をかけた戦い。国際大会で活躍するトップ選手もベンチ入りメンバーに名を連ねており、接戦が予想される。

■最終盤までもつれた首位争い

今季のTリーグ女子は“3強”によるプレーオフ争いが繰り広げられ、最終盤まで首位争いがもつれた。首位通過は日本生命レッドエルフ（勝ち点62）で、28日に行われるファイナル進出が決定。2位の木下アビエル神奈川（勝ち点60）と3位の日本ペイントマレッツ（勝ち点59）が21日にセミファイナルで対戦する。

18日にはベンチ入りメンバーが発表され、連覇を狙うKA神奈川は平野美宇、張本美和、長粼美柚、アドリアーナ・ディアス、チェン・イーチンと国内外で活躍する豪華メンバーが名を連ねた。一方の日本ペイントも大藤沙月、横井咲桜、佐藤瞳、芝田沙季、青木咲智と国際大会でも活躍する実力者を揃えた。

両チームの勝負の行方を左右し得るのが、プレーオフに設けられた特別ルール。レギュラーシーズンでの勝ち点差をもとに、上位チームが下位チームのオーダーを開示することができる。今回は2位のKA神奈川と3位日本ペイントの勝ち点差が「1」のため、KA神奈川が日本ペイントの1マッチのオーダーを開示できる。このルールを活用しながら、自チームの布陣をどのように整えるのかが勝負の鍵となる。

KA神奈川は平野、張本美、長粼といった選手に外国人選手をダブルス、シングルスでどう組み合わせるか。一方の日本ペイントは、大藤や横井といった若手トップ選手を佐藤のような経験豊富な選手が支える布陣が予想される。果たして、翌週に行われる日本生命とのファイナルへ勝ち進むのはどちらか。