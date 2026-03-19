日本マクドナルド（東京都新宿区）が、期間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円（以下、税込み）で販売中です。同社の公式「X」アカウントが3月19日、特別価格があと3日で終了することを伝える画像を投稿しました。

【画像】えぇえ…もう終わり！？ コチラが「マックフライポテト」特別価格終了までの“カウントダウン”画像です…！

特別価格終了まで、あと3日！

公式アカウントは、「終了まで…」とコメント。「マックフライポテト」のM・Lサイズの特別価格での販売が「あと3日」であることを強調した画像を投稿しました。

X上では、「終わっちゃうのか…」「あと30日にしてください」「昨日、Lサイズ2つ食べたはずなのにもう食べたい。完全に中毒」「切ない」と、特別価格の終了を惜しむ声が上がっています。

マクドナルドでは、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施中。「マックフライポテト」の特別価格は、キャンペーン第2弾として実施されています。

通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜で、最大150円お得になります。特別価格での販売期間は、同月22日までとなります。