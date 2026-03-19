カナダで女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで18日（日本時間19日）に行われ、1次リーグで日本代表ロコ・ソラーレが、スウェーデンを8-2で破った。通算6勝2敗とし、1次リーグ突破へ大きく前進した。

ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスウェーデンだが、今大会に出場しているのは別のチームで、世界チームランクは13位。同9位のロコ・ソラーレが、きっちり勝利を収めた。

有利な後攻で迎えた第2エンド（E）、スキップ藤澤五月のラストショットを吉田夕梨花、鈴木夕湖が懸命のスイープで伸ばし、3点ゲットのビッグエンドに。第3Eに1点スチールし、前半は6-2で終えた。

第6Eも2点スチールすると、スウェーデンが負けを認めるコンシード。藤澤らメンバーに笑みが浮かんだ。

NHK BSの中継内のインタビューで藤澤は「（相手は）いいチームとわかっていた。勝てて凄く良かった」と話した。さらに「負けた試合、スコットランド戦は正直落ち込んだ部分もあったけど、勝敗よりも大会自体を楽しむことを心がけていたので。負けは忘れて、次の試合を全力で楽しもうと思ってやっております」とコメントした。

1次リーグは全13チームが総当たりで対戦。上位6チームが1次リーグを突破する。



（THE ANSWER編集部）