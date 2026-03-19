キンプリ永瀬廉「アナザースカイ」で“原点の地”大阪凱旋＆高橋海人からもメッセージ Snow Man向井康二＆なにわ男子・西畑大吾らとの思い出語る
【モデルプレス＝2026/03/19】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月21日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）にゲスト出演する。青春時代を過ごし、アイドル人生のスタートを切った大阪を巡る。
【写真】キンプリ永瀬廉＆なにわ西畑大吾、近距離で見つめ合う
同番組は「忘れられない、空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司・堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、さらなる本音や裏話を引き出していく。3月21日放送のゲストは永瀬。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ、間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、これからのKing & Princeへの想いを語り尽くす内容となる。
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶が甦る。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かし「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の永瀬の素顔が明らかになる。
さらに、母親がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man向井康二や、なにわ男子の西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井と西畑からの言葉とは。さらに、苦楽を共にするKing & Princeのメンバー・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。（modelpress編集部）
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◆永瀬廉、大阪松竹座など“関西ジュニアの聖地”へ
同番組は「忘れられない、空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司・堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、さらなる本音や裏話を引き出していく。3月21日放送のゲストは永瀬。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ、間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、これからのKing & Princeへの想いを語り尽くす内容となる。
◆永瀬廉、スノ向井・なにわ西畑との熱い思い出語る
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶が甦る。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かし「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の永瀬の素顔が明らかになる。
さらに、母親がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man向井康二や、なにわ男子の西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井と西畑からの言葉とは。さらに、苦楽を共にするKing & Princeのメンバー・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。（modelpress編集部）
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