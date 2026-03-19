神奈川県にある小学校の教員の男が学校内で女子児童のスカートの中を盗撮したとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。

【写真を見る】【独自】「100回くらい盗撮した」小学校教員の男（36）が勤務先の学校内で女子児童のスカートの中を盗撮か 警視庁

捜査関係者によりますと、撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県にある小学校の教員・藤井幸太郎容疑者（36）で、今月6日の午前11時すぎ、勤務先の小学校で女子児童のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。

今月7日、東京のJR御茶ノ水駅で女性から「盗撮されたかもしれない」と通報があり、警察官が藤井容疑者のスマートフォンを調べたところ、女子児童の下着が写った画像が見つかったということです。

調べに対し藤井容疑者は容疑を認め、「3年くらい前から女性のスカート内を盗撮してきた」「100回くらい盗撮した」と供述しているということです。

スマホからは他にも女性を盗撮したとみられる画像が50枚以上見つかっていて、警視庁は余罪を追及しています。