33万回以上視聴されているのは、キャットタワーに登っていた猫ちゃんのひやっとする瞬間。投稿には、視聴者から「見てて一瞬、ビクッ！ってなった」「無事で良かったですにゃ」などのコメントが寄せられています。

【動画：撮影していると、キャットタワーから『落ちてしまった猫』→次の瞬間……まさかの展開】

お気に入りのキャットタワー

Instagramアカウント「エキゾちくわとすだち」に投稿されたのは、エキゾチックロングヘアの「すだちくん」がキャットタワーに登っていたときの出来事。すだちくんの家にあるキャットタワーは、木の形をした大きなものだといいます。

たくさんある葉っぱ部分はステップになっていて、樹洞部分は中に入れるようになっているとのこと。すだちくんにとってお気に入りの場所のようで、上手に登り下りできるのだそうです。

ちょっとした油断が危険を招く

しかし、この日のすだちくんはいつもと違ったそう。遊び慣れたキャットタワーだからこそ油断していたのか、ステップからポロリ…！危ない、落ちる！と思った瞬間、すぐそばで待機していた娘さんが難なくキャッチしたのだそうです。

なぜか娘さんは、一歩目ですだちくんが落ちるとわかっていたとのこと。たまたま通りかかったわけではなく、落ちそうだからそばで待機していたようです。いつもは落ちることがないようなので、なぜわかったのか不思議です！

きょうだいのような関係

娘さんはすだちくんにとっては「お姉ちゃん」。丁寧にブラッシングしてもらったり、抱っこしてもらったりしているそうです。キャットタワーから落ちるときも助けてもらえるなんて、たくさん面倒を見てもらっているのですね。

いつもしっかりお世話をしていて、毎日よく見ているからこそ、娘さんにはすだちくんが落ちることがわかったのでしょう。立派な“お姉ちゃん”ぶりに、頭が下がります！

娘さんのナイスキャッチを見届けた視聴者からは、「愛し合うもの同士通じちゃうのよねー」「全力で愛されていますね」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「エキゾちくわとすだち」には、すだちくんのほか、エキゾチックショートヘアのちくわちゃんの姿もたくさん投稿されていますよ。上手にキャットタワーで遊ぶ様子も必見です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「エキゾちくわとすだち」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。