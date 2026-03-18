美容外科医が指摘する過度な痩身願望の闇「ダイエットビジネスの洗脳」
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美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【身長(cm)ー体重(kg)】スペック120、スペック110について私の意見を話します【BMIとの違い】」を公開した。一部の若い女性の間で流行している過酷な体型指標について「めちゃくちゃな数字」と苦言を呈し、異常な痩身願望を煽るダイエットビジネスの構造を厳しく批判した。
動画の冒頭、高須氏はSNSやナイトワークの求人などで「スペック110（身長マイナス体重が110）」や「スペック120」といった言葉が使われている現状に触れた。この計算式に対し、身長は1次元の長さであるのに対し、体重は3次元の体積に比例する質量であるため、単純な引き算で指標化することの矛盾を指摘した。
さらに、医学的な指標であるBMIを用いて具体的な数値を提示。「身長150センチでスペック120だと体重30キロ。BMIは13.33になり、飢餓状態だ」と説明し、いかに危険な状態であるかを説いた。日本肥満学会が定める最も病気になりにくい標準的なBMIは「22」であり、美容目的であっても「20」程度が目安だと解説した。
なぜこのような異常な数値がもてはやされるのか。高須氏はその背景に「痩身ビジネスのマーケティングに洗脳されている」実態があると断言した。ダイエットサプリやエステ、医療痩身などの需要を喚起するために、あえて過酷な基準を刷り込んでいる業界の構造を指摘。「細ければ細いほど美しいと勘違いしている」と警鐘を鳴らした。
最後に高須氏は、理想の体型を知るためには数値にとらわれるのではなく、鏡を見て自身の皮下脂肪をつまんで確認することが重要だと提言。「スペック110や120といった思い込みは無視してください」と語り、健康を害する異常な風潮に毅然とした態度で異議を唱えた。
動画の冒頭、高須氏はSNSやナイトワークの求人などで「スペック110（身長マイナス体重が110）」や「スペック120」といった言葉が使われている現状に触れた。この計算式に対し、身長は1次元の長さであるのに対し、体重は3次元の体積に比例する質量であるため、単純な引き算で指標化することの矛盾を指摘した。
さらに、医学的な指標であるBMIを用いて具体的な数値を提示。「身長150センチでスペック120だと体重30キロ。BMIは13.33になり、飢餓状態だ」と説明し、いかに危険な状態であるかを説いた。日本肥満学会が定める最も病気になりにくい標準的なBMIは「22」であり、美容目的であっても「20」程度が目安だと解説した。
なぜこのような異常な数値がもてはやされるのか。高須氏はその背景に「痩身ビジネスのマーケティングに洗脳されている」実態があると断言した。ダイエットサプリやエステ、医療痩身などの需要を喚起するために、あえて過酷な基準を刷り込んでいる業界の構造を指摘。「細ければ細いほど美しいと勘違いしている」と警鐘を鳴らした。
最後に高須氏は、理想の体型を知るためには数値にとらわれるのではなく、鏡を見て自身の皮下脂肪をつまんで確認することが重要だと提言。「スペック110や120といった思い込みは無視してください」と語り、健康を害する異常な風潮に毅然とした態度で異議を唱えた。
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チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。