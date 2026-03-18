織田裕二主演「踊る大捜査線 N.E.W.」公開日は9月18日に決定 29年前の青島俊作との比較ビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/03/18】『踊る大捜査線』の最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が、9月18日に決定。あわせて、最新ビジュアルが公開された。
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この度、最新ビジュアルが解禁。1997年と2026年、29年の時を超えて、2人の青島俊作が共鳴する激熱なビジュアル。お馴染みのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島俊作（織田）からは、長年の刑事生活が刻んだ、風格と貫禄が漂っている。しかし、どんな事件にも、守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。
3月18日は「踊る」シリーズの原点ともなる、1997年に放送されたテレビドラマ最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日。そして、公開まであと半年。記念すべき日に、新たな“踊る”が動き出す。
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズより、最新作『踊る大捜査線N.E.W.』が制作決定。常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井慎次（柳葉敏郎）から託された想いとともに、青島の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
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◆「踊る大捜査線 N.E.W.」最新ビジュアル解禁
この度、最新ビジュアルが解禁。1997年と2026年、29年の時を超えて、2人の青島俊作が共鳴する激熱なビジュアル。お馴染みのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島俊作（織田）からは、長年の刑事生活が刻んだ、風格と貫禄が漂っている。しかし、どんな事件にも、守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。
◆「踊る大捜査線 N.E.W.」
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズより、最新作『踊る大捜査線N.E.W.』が制作決定。常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井慎次（柳葉敏郎）から託された想いとともに、青島の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
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