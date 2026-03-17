推せる。『罪人たち』マイケル・B・ジョーダンは2026年（第98回）で主演男優賞を獲得した後、その足でハンバーガーのファーストフード店に出かけ、ハンバーガーを貪り食ったようだ。

なんと彼は授賞式の後、スーツ姿で輝くオスカー像を手に持ったまま、イン・アンド・アウトの店舗を訪問。まさかのオスカー俳優の登場で、店員さんも大喜びの様子だ。

ジョーダンはハンバーガーとフライドポテトを受けると、そのままイートイン。ペットボトルのお茶くらいの感覚でオスカー像をテーブルに置いて、肉厚なバーガーにかぶりついている。

映画界最高の栄誉を受け取った後は、高級なディナーよりも、慣れ親しんだハンバーガー。ロバート・ダウニー・Jr.はこの授賞式の壇上で「」とジョークを放ったが、本当に庶民派なのはマイケル・B・ジョーダンだった？

Michael B. Jordan went to In-N-Out after the - cinesthetic. (@TheCinesthetic)

Michael B. Jordan was recently seen at ‘In-N-Out Burger,’ showing appreciation to both workers & fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for ‘Sinners’ at the .

- The XO Show (@latenightxoshow)

imagine just chilling at in n out and you see the best actor of 2026 eating a burger by your table - naz (@prisonersjakey)

日本に常設店舗がないイン・アンド・アウトは日本人にとって馴染み薄いが、アメリカ西海岸ではマクドナルドやバーガーキングなどに並ぶ人気のファーストフードチェーンだ。

ちなみにマイケル・B・ジョーダンは日本のアニメオタク。俳優仲間のオースティン・バトラーとポール・メスカルを相手に、「僕のヒーローアカデミア」推しポイントを力説。「日本の文化では、社会に馴染めない“はみだし者”こそが、ヒーローになることが多い」と、を展開している。来日時にはや（スタジオぴえろ）を訪問し、大好きなアニメに囲まれてウキウキ笑顔を見せている。