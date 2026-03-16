【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「ゲッまただ…」義両親はトイレ流す習慣ナシ＜第2話＞#4コマ母道場

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衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。

第2話　絶対に、おかしい！



【編集部コメント】

う〜ん、これはちょっと……いや、嫌な人にとってはかなり厳しい話ですよね！　衛生観念というのは人それぞれかもしれませんが、「トイレを毎回流さない」というのは抵抗のある人も多い事案なのではないでしょうか。ただフミカさん、トイレが流れていないことをちゃんと注意できているようなので、義両親の対応も気になるところですね。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・石井弥沙