U18日本代表の第2次強化合宿参加メンバー変更…中村颯斗がケガで不参加、池田楓真を追加招集

日本バスケットボール協会は3月16日、同日より味の素ナショナルトレーニングセンターで開催する「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたU18男子日本代表チームの第2次強化合宿において、参加メンバーの変更があったことを発表した。

片峯聡太ヘッドコーチ（福岡大学附属大濠高校）率いるU18男子日本代表は16日から19日にかけて合宿を実施。中村颯斗（東山高校）がケガで不参加となり、池田楓真（開志国際高校）が追加招集された。

池田は172センチのポイントガード。14日に行われた柳ヶ浦高校との「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」では4本の3ポイントを含む21得点を記録した。

参加メンバーは以下のとおり。

■2025年度バスケットボール男子U18日本代表チーム 第2次強化合宿 参加メンバー表（14名）



トンプソンヨセフハサン（シューティングガード／184センチ／17歳／福岡第一高校）



音山繋太（スモールフォワード／196センチ／17歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（パワーフォワード／198センチ／17歳／沖縄県立沖縄水産高校）



ベネディクト研一郎（スモールフォワード／196センチ／17歳／セント・ジョージズ・スクール）



髙橋歩路（シューティングガード・スモールフォワード／187センチ／17歳／開志国際高校）



中村文哉（スモールフォワード／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



藤原弘大（シューティングガード／180センチ／17歳／北陸学院高校）



本田蕗以（スモールフォワード／188センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



恒岡ケイマン（パワーフォワード／196センチ／17歳／開志国際高校）



池田楓真（ポイントガード／172センチ／17歳／開志国際高校）



今野瑛心（パワーフォワード／192センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



櫻井照大（ポイントガード／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



白谷柱誠ジャック（パワーフォワード／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



イヘツグットラックチネドゥ（スモールフォワード／195センチ／15歳／開志国際高校）