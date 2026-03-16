セガプライズに「ポケットモンスター」30周年を記念したグッズが登場。

2026年3月〜10月にかけて、毎月さまざまなポケモンたちをモチーフにした、特別デザインのプライズが展開されます！

セガプライズ「ポケットモンスター」30周年記念グッズ

展開時期：2026年3月13日から10月まで順次登場予定

展開先：全国のゲームセンター、オンラインクレーンサービス

※アミューズメント専用景品

2026年2月27日に30周年を迎えた「ポケットモンスター」

ゲームやTVアニメ、グッズなど、さまざまな形で楽しまれている人気シリーズです！

そんな「ポケットモンスター」の30周年を記念したグッズが、セガプライズに続々登場。

2026年3月13日より2026年10月にかけて、毎月9地方のポケモンたちをモチーフにした特別デザインの雑貨プライズシリーズが展開されます。

全国のゲームセンターや各種オンラインクレーンサービスに登場する30周年記念グッズは、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方など、各地方のポケモングッズが続々。

第1弾はヒトカゲ・ゼニガメ・フシギダネなど、カントー地方のポケモンたちを描いた、お出かけにぴったりなリュックが登場します☆

また、翌週には「ポケットモンスター アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」が登場予定。

ルギアやホウオウといった伝説のポケモンに加え、アンノーンがアソートされています！

これから登場予定のグッズを一部、紹介します☆

プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜

登場時期：2026年3月13日より順次

種類：全2種

サイズ：全長約30×15×40cm

「ポケットモンスター」30周年を記念したグッズ第1弾としてセガプライズに登場するのは「プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜」

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなどを中心に、カントー地方のポケモンたちが描かれています！

アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜

登場時期：2026年3月19日より順次

種類：全34種

サイズ：全長約4×0.5×5cm

「アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」には、ジョウト地方に登場するチコリータ・ワニノコ・ヒノアラシたちがラインナップ。

ホウオウ・ルギア・セレビィも登場するほか、アンノーン各種も加えた全34種展開です☆

プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜

登場時期：2026年4月17日より順次

種類：全3種

サイズ：全長約35×2×38cm

2026年4月には「プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜」が登場。

ホウエン地方に登場するアチャモ・ミズゴロウ・キモリに、ラティオス・ラティアス、ジラーチ・プラスル・マイナンのデザインです！

プラチナムザッカポケットいっぱいボックス〜シンオウ地方〜

登場時期：2026年5月22日より順次

種類：全2種

サイズ：全長約42×26×25cm

「プラチナムザッカポケットいっぱいボックス〜シンオウ地方〜」は、2026年5月に登場。

ナエトル・ヒコザル・ポッチャマと、ギラティナ・アルセウス・パルキアの2デザインが展開されます☆

「ポケットモンスター」の30周年を記念した、特別な雑貨プライズを毎月展開。

セガプライズの「ポケットモンスター」30周年記念グッズは、2026年3月13日〜10月にかけて毎月展開します☆

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※画像はイメージです

※実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更になる場合があります

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