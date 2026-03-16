特別デザインの雑貨を毎月展開！セガプライズ「ポケットモンスター」30周年記念グッズ
セガプライズに「ポケットモンスター」30周年を記念したグッズが登場。
2026年3月〜10月にかけて、毎月さまざまなポケモンたちをモチーフにした、特別デザインのプライズが展開されます！
セガプライズ「ポケットモンスター」30周年記念グッズ
展開時期：2026年3月13日から10月まで順次登場予定
展開先：全国のゲームセンター、オンラインクレーンサービス
※アミューズメント専用景品
2026年2月27日に30周年を迎えた「ポケットモンスター」
ゲームやTVアニメ、グッズなど、さまざまな形で楽しまれている人気シリーズです！
そんな「ポケットモンスター」の30周年を記念したグッズが、セガプライズに続々登場。
2026年3月13日より2026年10月にかけて、毎月9地方のポケモンたちをモチーフにした特別デザインの雑貨プライズシリーズが展開されます。
全国のゲームセンターや各種オンラインクレーンサービスに登場する30周年記念グッズは、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方など、各地方のポケモングッズが続々。
第1弾はヒトカゲ・ゼニガメ・フシギダネなど、カントー地方のポケモンたちを描いた、お出かけにぴったりなリュックが登場します☆
また、翌週には「ポケットモンスター アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」が登場予定。
ルギアやホウオウといった伝説のポケモンに加え、アンノーンがアソートされています！
これから登場予定のグッズを一部、紹介します☆
プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜
登場時期：2026年3月13日より順次
種類：全2種
サイズ：全長約30×15×40cm
「ポケットモンスター」30周年を記念したグッズ第1弾としてセガプライズに登場するのは「プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜」
フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなどを中心に、カントー地方のポケモンたちが描かれています！
アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜
登場時期：2026年3月19日より順次
種類：全34種
サイズ：全長約4×0.5×5cm
「アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」には、ジョウト地方に登場するチコリータ・ワニノコ・ヒノアラシたちがラインナップ。
ホウオウ・ルギア・セレビィも登場するほか、アンノーン各種も加えた全34種展開です☆
プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜
登場時期：2026年4月17日より順次
種類：全3種
サイズ：全長約35×2×38cm
2026年4月には「プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜」が登場。
ホウエン地方に登場するアチャモ・ミズゴロウ・キモリに、ラティオス・ラティアス、ジラーチ・プラスル・マイナンのデザインです！
プラチナムザッカポケットいっぱいボックス〜シンオウ地方〜
登場時期：2026年5月22日より順次
種類：全2種
サイズ：全長約42×26×25cm
「プラチナムザッカポケットいっぱいボックス〜シンオウ地方〜」は、2026年5月に登場。
ナエトル・ヒコザル・ポッチャマと、ギラティナ・アルセウス・パルキアの2デザインが展開されます☆
「ポケットモンスター」の30周年を記念した、特別な雑貨プライズを毎月展開。
セガプライズの「ポケットモンスター」30周年記念グッズは、2026年3月13日〜10月にかけて毎月展開します☆
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※画像はイメージです
※実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります
※登場時期は予告なく変更になる場合があります
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