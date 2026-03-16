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マンションや戸建ての購入を検討する際、多くの人が不安に感じるのが「住宅ローン審査」です 。「銀行は一体どこを見ているのか？」「自分は無事に借りられるのか？」という疑問に対し、らくだ不動産のエージェント土屋亜紀子さんとアシスタントの中山夏美さんが、審査を左右する「5つの条件」と意外な落とし穴について解説しました 。

◾️1. 返済負担率：年収に対するローン割合の「限界」

審査の最重要項目の1つが「返済負担率」です 。これは、年収に対して住宅ローンの年間返済額が占める割合のことです 。 一般的に、銀行が定める上限は30～35%とされています 。例えば年収400万円の場合、年間の返済額が120万～140万円の範囲に収まるかどうかがひとつの基準となります 。

しかし、土屋さんは「審査が通るからといって上限ギリギリまで借りるのは危険」と警告します 。「長期にわたるローン返済で生活が苦しくならないよう、無理のない返済負担率として20～25%（年収の4分の1程度）に抑えるのが望ましいです」とアドバイスしています 。

◾️2. 他の借り入れ：スマホの分割払いも要注意

住宅ローン以外に借り入れがある場合、その金額も先述の「返済負担率」に合算されて計算されます 。 車のローンやクレジットカードのリボ払いなどが該当しますが、意外と盲点になるのが「スマートフォンの端末代金の分割払い」です 。これらが残っていると、希望する住宅ローン金額が満額借りられなくなるケースがあるため、ローン審査の申し込み前に完済してしまうことが推奨されます 。

◾️3. 完済時の年齢と健康状態

金融機関は「完済時の年齢」を上限80歳までに設定していることが多く、借入時の年齢が高いほど組めるローン年数が短くなり、結果として月々の負担額が増加します 。

また、住宅ローンを組む際は「団体信用生命保険（団信）」への加入が原則必須となります 。過去の病歴や現在の治療状況などを正しく告知する義務があり、健康状態によっては加入を断られ、ローン自体が組めなくなるリスクがあります 。ただし、持病がある方向けに条件が緩和された「ワイド団信」という商品も用意されているため、事前に確認が必要です 。

◾️4. 個人信用情報（過去の延滞履歴）

いわゆる「ブラックリスト」がないかどうかの確認です 。クレジットカードや他ローンの支払いに遅延履歴がないかがチェックされます 。

過去に「携帯電話の利用料金をうっかり払い忘れていた」といったミスでも、信用情報に傷がついている可能性があります 。もし自身の信用状況に不安がある場合は、CIC（指定信用情報機関）のインターネットサービスを利用し、所定の手数料を支払い自分の信用情報を事前に開示請求して確認することが可能です 。

◾️5. 購入物件の「担保評価」

購入者の属性（年収や信用など）だけでなく、「購入する物件そのものの価値」も厳しく審査されます 。 銀行は対象物件を担保にして融資を行うため、市場相場よりも明らかに高額すぎる物件や、建築基準法に違反している物件（建ぺい率オーバーや未申請の増改築など）の場合、希望額の融資が下りないことがあります 。

【まとめ】

住宅ローン審査は「個人の信用力」と「物件の担保価値」の両面からチェックされます 。審査に不安要素がある方や、自分の適正な借入額が分からない方は、物件を探す前に不動産エージェントに相談し、しっかりと事前対策を行うことがマイホーム購入成功の鍵となります 。

らくだ不動産株式会社では、ローン審査に向けた事前準備から無理のない資金計画の提案、適正な物件評価まで、経験豊富なエージェントが親身になってサポートしてくれます。「今の年収でいくら借りられるの？」「過去の借り入れや転職したばかりで審査が不安」とお悩みの方は、本格的に動き出す前に、ぜひ一度らくだ不動産へ相談してみてはいかがでしょうか。