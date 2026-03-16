この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、WBCは「二重の敗戦」だった。Netflix独占に見る日本メディア“構造的な体力低下”の盲点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本残念でした。。。WBC、二重の「敗戦」から始まる、これからの日本の道。」を公開した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での日本の敗戦を、単なる試合結果以上の「二重の敗戦」と位置づけ、野球とメディアの両面から日本が直面する課題について鋭く切り込んだ。



茂木氏はまず、今回の敗戦が持つ意味について「2つの意味で大きな意味がある」と語り始めた。一つ目の敗戦は野球そのものであり、ラテンアメリカ諸国の選手たちが持つ圧倒的なエネルギーとハングリー精神を再認識する機会になったと指摘。彼らの「下剋上してやろう、這い上がってやろうというエネルギー」は、野球だけでなく音楽やエンタメ業界にも共通する凄みであり、日本が世界の広さを知る上で貴重な経験だったと分析した。



続けて茂木氏は、より深刻な問題として二つ目の「メディアの敗戦」を挙げる。今大会がNetflixによって独占配信され、地上波での放送がなかった事実に触れ、これは日本のメディア、特にテレビ局の「体力が落ちている」ことの表れだと断じた。コンテンツの制作費やグローバルな配信網において、Netflixのようなプラットフォームとの実力差が歴然としていると解説。「Netflixに草刈り場でやられているわけさ」と述べ、優秀な人材や俳優までもがNetflixに流出している現状に警鐘を鳴らした。



茂木氏は、この「二重の敗戦」という現実から目を背けるべきではないと強調。野球においては世界のレベルを、メディアにおいてはグローバルな競争環境を直視し、日本全体が「グローバルに物事を考えなければいけない」と訴えかける。そして最後に、この敗戦を糧に「我々がこれから、それぞれの現場で頑張ることしか無い」と述べ、未来に向けた立て直しの重要性を説いて動画を締めくくった。