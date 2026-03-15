TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演し、3月末で番組を卒業すると発表した。

番組エンディングで「実はですね、3月いっぱいで『日曜サンデー』、卒業することになりました」と報告した。

急転直下の決定だったという。「急すぎて、私もその話を最初に聞いたのが3月に入ってからでして。いろんなことがダダダっと決まって、急展開ということで。シフトの関係もありまして、このタイミングでの卒業となってしまいました」と、裏事情を明かした。

後任は篠原梨菜アナが務める。山本アナは「競馬の実況をやってくれている、“しの”でございます。私も心から信頼している大好きな後輩なので。（選挙特番の）開票速報も一緒にやっていましたし、たまにご飯に行ったり、飲みに行ったりもしている」と、篠原アナの人となりを紹介した。

山本アナは22年4月から番組アシスタントを担当。最後の出演は22日になる。「ホントに急でごめんなさいね。本当はもうちょっと早くお伝えしたかったんですけど、いろいろバタバタと決まって。でもポジティブな卒業でございますので、来週も聴いて下さいね」と、明るくリスナーに呼びかけていた。