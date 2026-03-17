TBSの山本恵里伽アナウンサーが、3月15日放送のラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』で、3月いっぱいでの“卒業”を発表し、波紋を広げている。【写真】腰に手を当て…颯爽と取材現場を歩くTBS山本恵里伽アナ参政党がTBSに申入書を提出「番組のエンディングで山本アナが『実はですね、3月いっぱいで“日曜サンデー”、卒業することになりました!』と突然報告。これに爆笑問題・太田光さんも『どういうことよ!?』と驚きを隠せません