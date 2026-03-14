3月13日、『ぽかぽか』（フジテレビ）に出演した坂上忍が、爆弾発言を放った。

《奥さんが本当に真顔で『離婚してください』って言われました。まだ解決していない。この間のことなんだもん》

番組エンディングのフリートークでの発言だったため、スタジオは騒然としたまま番組終了。2023年に、14年付き合った14歳年下の元女優と再婚した坂上だが、何があったのか。

「坂上さんは友人とお酒を飲みに行き、泥酔。記憶をなくして帰宅し、翌朝に目が覚めて妻の顔を見た時《これはなにかあったなとすぐに感じました》。《何かございましたか？と聞きました。あなたは何も覚えてませんね？ はい覚えていません》というやり取りの後、坂上さんはトイレと間違えて家の階段で用を足していたことを伝えられたそうです。泥酔して室内放尿はさすがに許されない行為のようで、離婚を切り出されているようです」（芸能記者）

坂上の妻は「土肥美緒」「美緒」の芸名で活動していた元女優。2015年に引退後はエステティックサロンに勤務し、再婚報道時にはエステティシャンともされていた。

「坂上さんは2001年にキャビンアテンダントの女性と結婚するも、2003年2月に離婚。極端な潔癖症を公言しており、愛犬家としても知られる坂上さんは再婚に慎重でした。現在の奥様とは交際歴も長く、坂上さん不在時には愛犬の世話もすべて任せるほど信頼しているようで、おしどり夫婦と思われていました」（前出・記者）

坂上は1995年1月14日の深夜に泥酔状態で自動車を運転して電柱に激突。その後、車に乗り込んで逃走し、警察車両とカーチェイス。結局捕まり、酒酔い運転と器物損壊で逮捕された過去がある。再び“酒による失敗”に X上では呆れる声が数多く書き込まれた。

《テレビでこういう事言うのずるいなって思う。奥さん、テレビに時々出てるけど、素人さんでしょー 男って、本当にずるい》

《別れなさい きっとまた酒飲むでしょうし、きっとまたやらかします 自分一人で片付けたらいい 一緒にいる人は耐えられない》

《そりゃあ離婚してくださいって言われるわ。近々、発表になるかもね》

潔癖症やギャンプル好き、過度の飲酒と離婚の原因になりそうな要素がてんこ盛りの坂上。

「2014年2月4日放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日）で益若つばささんに対し《僕もバツイチだから人のこと言えないけど、離婚した人間は欠陥がある》《楽屋が隣なのに挨拶に来なかった》などと批判していましたが、自分自身の“欠陥”を証明してしまったようです」（前出・記者）

平身低頭、妻に謝罪して許しを得ることはできるのだろうか。