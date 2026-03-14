CORTIS「すごく僕の好み」来日で楽しみな食べ物＆訪れたい場所とは？「全部ポイントです！」こだわり衣装アピール【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」から8月にデビューを果たしたCORTIS（コルティス）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。パフォーマンス前に報道陣の囲み取材に応じた。
【写真】来日＆初TGCのBTS＆TXT弟分、貴重なステージ裏
CORTISはMARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、2025年9月8日に1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」でデビューした。「かっこよい服装で来ているのでステージでもかっこいい姿をお見せしたい、ベストを尽くしたいと思います」と意気込んだCORTIS。披露楽曲『YCC (Young Creator Crew)』について、KEONHOは「フリースタイルでその場で皆で作ったんですね。自然とそういう流れになってすごく楽しく作った曲」と話し「ユーモアもあって、面白さもあって、またステージのエネルギーがすごくいい曲なので、楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
今日の衣装のポイントは「ヴィンテージっぽいスタイルなんですけどタンクトップをスカートのようにレイヤードしているところがポイントの1つで」と話し始めたSEONGHYEONが「ニットもすごいポイントになると思うし、靴もすごいがっつりしてて…全部ポイントになっています！」と全身をアピールし、場を和ませる場面も。JAMESは“これだけは欠かせない夏のアイテム”として「シンプルな装いをしていてもちょっとアイテムを加えるだけで変えられるものがアクセサリーだと思う」とアクセサリーへのこだわりを見せていた。
KEONHOが「メンバー皆アサイボールのアサイが大好き」とお茶目にハマっていることを、JUHOONが「みんなで外食をしたり、バスケをしたり、できるだけ野外で活動する」とプライベートでの微笑ましい過ごし方を明かしたCORTIS。SEONGHYEONは、来日で楽しみにしていたことを聞かれると「前回来た時にすき焼きを初めて食べたんですけども、すごく僕の好みにあっていて、今回も食べたいなと思っています。また、日本では札幌にぜひ行ってみたいというふうに思っています」と笑顔で語った。
最後に、MARTINは「まずこのように大切なファッションという文化と融合したイベントに来ることができて本当に光栄に思っています。東京にいらっしゃるファンの皆さんに素敵なステージを見せられるようにします。そして、僕たちカムバックをするんですけれども、4月20日にタイトル曲が先行公開されます。そして、5月4日に2nd EPがリリースされますので、ぜひご期待ください！」と今後の活動にも意気込んでいた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1.GO!
M2.JoyRide
M3.What You Want
M4.FaSHioN
M5.YCC
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◆CORTIS、衣装のポイント＆欠かせないファッションアイテムは？
CORTISはMARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、2025年9月8日に1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」でデビューした。「かっこよい服装で来ているのでステージでもかっこいい姿をお見せしたい、ベストを尽くしたいと思います」と意気込んだCORTIS。披露楽曲『YCC (Young Creator Crew)』について、KEONHOは「フリースタイルでその場で皆で作ったんですね。自然とそういう流れになってすごく楽しく作った曲」と話し「ユーモアもあって、面白さもあって、またステージのエネルギーがすごくいい曲なので、楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
今日の衣装のポイントは「ヴィンテージっぽいスタイルなんですけどタンクトップをスカートのようにレイヤードしているところがポイントの1つで」と話し始めたSEONGHYEONが「ニットもすごいポイントになると思うし、靴もすごいがっつりしてて…全部ポイントになっています！」と全身をアピールし、場を和ませる場面も。JAMESは“これだけは欠かせない夏のアイテム”として「シンプルな装いをしていてもちょっとアイテムを加えるだけで変えられるものがアクセサリーだと思う」とアクセサリーへのこだわりを見せていた。
◆CORTIS・SEONGHYEON、日本で楽しみにしていること
KEONHOが「メンバー皆アサイボールのアサイが大好き」とお茶目にハマっていることを、JUHOONが「みんなで外食をしたり、バスケをしたり、できるだけ野外で活動する」とプライベートでの微笑ましい過ごし方を明かしたCORTIS。SEONGHYEONは、来日で楽しみにしていたことを聞かれると「前回来た時にすき焼きを初めて食べたんですけども、すごく僕の好みにあっていて、今回も食べたいなと思っています。また、日本では札幌にぜひ行ってみたいというふうに思っています」と笑顔で語った。
最後に、MARTINは「まずこのように大切なファッションという文化と融合したイベントに来ることができて本当に光栄に思っています。東京にいらっしゃるファンの皆さんに素敵なステージを見せられるようにします。そして、僕たちカムバックをするんですけれども、4月20日にタイトル曲が先行公開されます。そして、5月4日に2nd EPがリリースされますので、ぜひご期待ください！」と今後の活動にも意気込んでいた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.GO!
M2.JoyRide
M3.What You Want
M4.FaSHioN
M5.YCC
【Not Sponsored 記事】