CORTIS、たっぷり5曲パフォーマンスに歓声止まず【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」から8月にデビューを果たしたCORTIS（コルティス）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】BTS弟分、歓声止まなかった豪華ステージ
CORTISはMARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを輩出した「BIGHIT MUSIC」から2025年8月18日にデビューした。
登場から大きな歓声を浴びたCORTISは、SNSでのダンスチャレンジでも話題となった楽曲で名前を知らしめるきっかけにもなった「GO!」で一気に会場の熱を高め、自己紹介を挟んだ後はメンバー全員が作詞・作曲に参加した「JoyRide」を披露。デビューアルバムのタイトル曲「What You Want」「FaSHioN」「YCC」とたっぷり5曲をパフォーマンスした豪華なステージには歓声が止まなかった。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1.GO!
M2.JoyRide
M3.What You Want
M4.FaSHioN
M5.YCC
【Not Sponsored 記事】
◆CORTIS、5曲披露の豪華ステージ
CORTISはMARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを輩出した「BIGHIT MUSIC」から2025年8月18日にデビューした。
登場から大きな歓声を浴びたCORTISは、SNSでのダンスチャレンジでも話題となった楽曲で名前を知らしめるきっかけにもなった「GO!」で一気に会場の熱を高め、自己紹介を挟んだ後はメンバー全員が作詞・作曲に参加した「JoyRide」を披露。デビューアルバムのタイトル曲「What You Want」「FaSHioN」「YCC」とたっぷり5曲をパフォーマンスした豪華なステージには歓声が止まなかった。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.GO!
M2.JoyRide
M3.What You Want
M4.FaSHioN
M5.YCC
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