ゴロゴロと喉を鳴らしながら指しゃぶりをする猫ちゃんが可愛すぎると、大きな注目を集めています。話題の投稿は4万7000件以上の「いいね！」を獲得し「あの、わたし、指１０本も余ってます、どちらへ向かえばいいですか？？」「もっかいしゃぶりに行くとこがもうたまんないっす」「ちゅっちゅしてたら安心するんだもんね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：飼い主さんの指をしゃぶる猫→手を動かされると…とんでもなく甘えん坊な『まさかの行動』】

まるで本物の赤ちゃん！指しゃぶりに夢中な猫ちゃん

Threadsアカウント「ゆり」に投稿されたのは、赤ちゃんのような猫ちゃん。飼い主さんの指をしゃぶっているのは猫の「天寧（あまね）」くんです。目を閉じて指をしゃぶる姿は、とても安心しているようで、幸せそうで、赤ちゃんのようです。

そんな天寧くんにまさかの事態が…。飼い主さんが手を動かし、口から指が抜けてしまったのです。「どうして…」と飼い主さんに訴えるお顔をしていたといいます。

でも諦めない天寧くん。自分から飼い主さんの指に顔を近づけていったそうです。両手で指を持ってしゃぶる姿がより赤ちゃんぽくなった、可愛い天寧くんでした。

赤ちゃんすぎる猫ちゃんに「尊い」の声が止まらない！

飼い主さんの指をしゃぶって離さない天寧くんの姿を見たThreadsユーザーたちからは「まだまだ、赤ちゃん」「両手で指持って吸ってる！かわいいね」「爪くらいかなと見てたら思った以上に深くまでチュパってて可愛いが止まりません」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「ゆり」では、天寧くんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ゆり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。