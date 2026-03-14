森永製菓株式会社は「バニラモナカジャンボ presents コンビネーションバニラスタジオ」を3月13日（金）〜15日（日）の3日間、渋谷区道玄坂にて期間限定でオープンします。先行取材会が開催されました。※事前予約制です

このイベントは、同社の主力商品である「バニラモナカジャンボ」を通じて提唱しているという「コンビネーションバニラ」を体感できる期間限定ショップ。なめらかなバニラアイスに、ビスケットやコーン、もちなどの食感の異なる素材を組み合わせることで、バニラアイスをより美味しく楽しめる商品を「コンビネーションバニラ」と新たに定義したそうです。

スタジオ内では最初に「バニラモナカジャンボ」のモナカをゲットします。アーモンドを練り込み洋菓子風に仕上げた「バニラモナカジャンボ」のモナカを、まずはそのまま一口どうぞ。できたてのようなパリパリッの食感と、香ばしさが楽しめますよ。

次にアイスクリーム規格ならではのコクのあるアイスを、好きなだけ盛り付けることができます。アイスは本イベント限定の特別仕様だそうで、絞り出しやすいソフトクリーム仕立てになっています。

最後に、二つの要素を組み合わせていただきます。パリパリッ食感の「バニラモナカジャンボ」のモナカに、イベント限定特別仕様のバニラアイスを好きなだけ盛り付けて、できたてならではの超絶「コンビネーションバニラ」のおいしさを楽しめます。

詳細は公式アカウントなどを参照してください。

■イベント実施概要

イベント名：コンビネーションバニラスタジオ

開催日：2026年3月13日（金）〜 15日（日）

開催時間：11:00〜19:00

開催場所：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8）

参加方法：LINEを使用した事前予約制 ※参加費無料

森永製菓ジャンボ公式LINEアカウント https://lin.ee/PUEZ36Q

特典：ハッシュタグ投稿でジャンボオリジナルシールをプレゼント

注意事項：定員に達し次第、受付終了となります。混雑した場合はスタッフの指示に従ってお並びいただくなどお願いすることがあります。お一人様1回までとさせていただきます。その場でお召し上がりいただきゴミは指定場所へお願いします。