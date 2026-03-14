米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した約300万枚の「エプスタイン文書」を巡って、新たな動きが相次いでいる。

【写真を見る】プライベートジェットの座席で肌を露出する女性、操縦士を務めていた美女パイロット・マルシンコ氏。他、ゾロ牧場にいるエプスタイン元被告の様子なども

3月9日、アメリカ・ニューメキシコ州の捜査当局はエプスタイン元被告が所有していた同州「ゾロ牧場」の家宅捜索を開始。同牧場においては、少女が性的虐待を受けているとの告発が1990年代初頭から当局やFBIに寄せられていたが、本格的な捜査に至らず。

今回、エプスタイン文書の中に「元被告が外国人少女2人の遺体を埋葬した」との告発が含まれていたことで事態が進展した。大手紙国際部記者が解説する。

「1990年代〜2000年代の長期間にわたって、10代の少女を含む未成年の女性たちの人身売買および性的虐待に関わったとされるエプスタイン元被告。所有する豪邸や私有地などを人身売買の場として利用していました。

今回、州当局が捜査を開始した『ゾロ牧場』のほか、カリブ海に浮かぶリトル・セント・ジェームズ島も性加害の現場として悪名高い。エプスタイン元被告は、この島に親交のある政財界の大物らを連れて複数回訪れていたようです」

これまでに、理論物理学者のスティーヴン・ホーキング博士（享年76）やビル・クリントン元米大統領（79）らが島を訪問していたことが明らかになっている。ただし、彼らがエプスタイン事件に関与していた証拠は確認されていない。

「ただのバカンスだったのか。それとも何らかの形で事件に関わっていたのか、あるいは何か知っていたことはないか……世間から疑惑の目が向けられています。

元被告らは、牧場や島への移動手段として、俗に"ロリータ・エクスプレス"と呼ばれるプライベートジェットを使用していました。今回公表された文書内には、プライベートジェットの座席とみられる場所で下着を下ろす女性の写真などが複数枚含まれていたことから、同機の操縦士が、少なくとも機内で発生した性加害を目撃していた可能性がささやかれています」

元側近の美女は消息不明に

そんななか、今回エプスタイン文書によって、ロリータ・エクスプレスで操縦士を務めていたスロバキア人女性ナディア・マルシンコ氏（40）が捜査協力を行っていたことが明らかになった。

マルシンコ氏は、これまでにエプスタイン元被告関連の裁判で複数回名前が挙がっており、彼の"側近"として知られている。元被告が2008年に少女らの買春容疑で刑務所に収容された際、彼女は数少ない面会者の1人だったという。

とある現地報道では、面会に訪れた回数は70回以上と報じられた。

「マルシンコさんは長年、元被告の"共犯者"として彼を支え続けたとみられています。アメリカ連邦航空局（FAA）の資格を保有し、2019年時点では航空ビジネス会社『Aviloop』CEOを務めていた。同社は元被告の資金援助を受けて設立されたことから、"エプスタイン資本"で成り上がった女性との批判もある。

ただ、もともとは彼女自身が被害者だった可能性も浮上しています。2001年、当時15歳でアメリカに連れてこられたマルシンコは、他の被害者らの証言によれば、エプスタイン元被告から『ユーゴスラビアの性奴隷』と呼ばれていた。彼女の弁護士は、一貫して被害者だと主張しています」

2018年から2022年にかけて、マルシンコ氏はFBIの捜査に協力。見返りとして、2022年にビザが失効した後もアメリカに滞在できるよう手配したという。

「しかし、マルシンコ氏は2024年1月以降、自宅で目撃されておらず、行方が分からなくなっているそうです。英紙『インデペンデント』は、同月にニューヨークの裁判所がエプスタイン事件の裁判資料を公開したことと関連があるのではと示唆していますが、詳細は不明です。

2025年5月には、アメリカにある仏教団体での目撃情報もありますが真偽は定かではない。今回の文書公開によって、彼女が公の場に現れるかが注目されています」

元"側近"の口から真実が語られる日は来るのか──。