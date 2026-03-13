◆オープン戦 中日４―１０楽天（１３日・バンデリンドーム）

中日が１３安打１０失点で楽天に惨敗した。開幕投手に内定している先発・柳が５回を９安打９失点と炎上。楽天・マッカスカーに２回、３ランを浴びると、３回にも２ランを被弾。４回にはボイトにも一発を許すなど、２７日の広島戦（マツダ）に不安を残した。

井上監督は「もう２週間しかないと考えるか、まだ２週間あると考えるか。俺はまだ２週間と考える。（開幕投手に）任命されたことを意気に感じて臨んでほしい」と変わらぬ期待を口にしたが、高橋宏、金丸がＷＢＣに出場するなか、先発ローテの編成に苦戦を強いられている。

これで中日は１２失点を喫した１０日のヤクルト戦（バンテリンＤ）に続き、本拠地で今季２度目の２ケタ失点。実は昨年の公式戦では７失点がワーストで一度もなかった。１試合３被弾も、２５年のバンテリンドームではなし。今季からホームランウイングが新設され、右中間、左中間までの距離が６メートル縮小された。さらに外野フェンスも４・８メートルから３・６メートルと低くなり、投手にとっては苦しい条件となっている。

攻撃面では、この日も初回に細川が１２球団トップタイの３号３ランを左翼のウイングに放り込むなど、一定の効果が出ているが、シーズンでは果たして…。投手力が武器だったチームの風向きが変わりつつある。