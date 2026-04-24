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カブスの鈴木誠也が勝ち越し3号ソロ「飛ばし屋」の感覚戻る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カブス鈴木誠也が23日、フィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場した
  • 同点で迎えた8回の第5打席に3戦連発となる勝ち越し3号ソロを放った
  • これで今季初の猛打賞となった
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