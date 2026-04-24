ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目にして既に10本塁打をマークしている。22日（日本時間23日）のダイヤモンドバックス戦では7回に飛距離451フィート（約137.5メートル）という特大アーチを描いたが、凡退した打席でも見せつけるパワーに衝撃が走った。早くも10号に乗せたダイヤモンドバックス戦。3回の第2打席では左飛に倒れているが、この打席がSNS上で話題になった。