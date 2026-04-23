「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）ヤクルトが２連勝。投手陣がこの日も無失点リレーで、２試合連続で完封勝利を収めたが、試合途中から左翼に回った赤羽の好返球にも注目が集まった。赤羽は「６番・二塁」で出場。五回に決勝２ランを放ったサンタナが退くと、その裏の守備から赤羽が左翼へ回り、二塁に武岡が入った。広島は２死二塁で小園が左前打。二塁走者の菊池は迷うことなく三塁を蹴ったが、打球を処