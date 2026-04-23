「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神・大山悠輔内野手が二回にソロ、三回は右翼席へ２打席連発の３号満塁ホームラン。初回の４失点を一時はひっくり返した。その「高度な技術」をデイリースポーツ評論家の谷佳知氏が解説する。◇◇ＤｅＮＡに打ち負けた阪神の中にあって、大山の２打席連続本塁打に高度な技術を感じた。先発の竹田は思った以上に球持ちがよく、打ち崩すのが難しい印象だったが、