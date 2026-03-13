12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、21日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われるSVリーグ男子第18節GAME1の日本製鉄堺ブレイザーズ戦で愛知県岡崎市を拠点として活動するダンスクラブ「MoneDanceClub」の出演が決定したことをクラブ公式サイトで発表した。

「MoneDanceClub」は、愛知県岡崎市額田地区を拠点として活動するダンスクラブである。代表は2児の母で、赤ちゃん、キッズ、おとな、シニアなど多世代を対象に活動している。クラブ創立5年目を迎え、「やってみよう！」とチャレンジする心を育んでいる。

MoneDanceClubのダンスパフォーマンスは当日、会場内の1Fアリーナコート上で12:20頃～を予定している。また、STINGS愛知のチームマスコットであるスティンビーと、試合の第1・2セット間に同会場で共演パフォーマンスを予定している。

現在、STINGS愛知は20勝12敗でリーグ4位につけている。今季好調のSTINGS愛知のホームゲームに注目が集まる。